〔英国债市〕英债跟随德债,在震荡交投中下滑

路透伦敦9月29日电---英债期货周四在震荡交投中下滑,跟随德债走势,因投资人对欧洲领导人正采取措施控制债务危机仍抱有隐约的希望.

德国下议院投票支持扩大欧元区救助基金规模後,欧洲在应对债务危机上又跨过一道障碍,但还面临更大的挑战.

在美国数据显示上周美国初请失业金人数减少,且美国国内生产总值(GDP)终值被上修後,避险公债卖压加重.

英国央行首席经济学家戴尔(Spencer Dale)接受报纸专访时说,全球经济疲弱持续的状况似乎超出最初的想像.如果情况再恶化下去,英国央行可能必需考虑更多的刺激政策.[ID:nCT0478779]

市场普遍预计英国央行将推出新一轮量化宽松政策,许多分析师预计央行可能早至下周就重启购买资产计划,因随着欧元区债务危机升级,对经济重陷衰退的担忧加重.

12月英债期货FLGZ1收低30个跳动点,至128.82,可比德债期货FGBLZ1跌41个跳动点.

30年期英债收益率GB30YT=RR跌2个基点,报3.64%.10年期英债收益率GB10YT=RR下跌约3个基点,报2.53%.

10年期英债/德债收益率差收窄2个基点,至约52个基点.(完)

--编译 李军;审校 母红

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 欧美主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

美国机构债市场.........[AGN/CN] 伦敦美债..................[US/LCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 东京美债..................[US/TCN]

美林美国债券指数...[MER/USBOND] 韩国债市...................[KR/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

王凯债市专栏...........[CN/OCN] 中国债市...................[CN/CN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>