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债券 | 2011年 9月 30日 星期五 01:02 BJT

〔标题新闻〕欧元集团主席不认为EFSF规模需要被上调,欧元区政府正在讨论如何将EFSF杠杆化

欧洲金融稳定机构(EFSF)

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nP6E7KQ007]

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