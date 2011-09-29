〔欧洲股市〕收涨,受助于美国数据和德国议会通过增强EFSF的计划

* 泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数收高0.6%,从美国数据中获得提振

* 德国议会支持增强救助基金,提振银行股

* 法国银行股延续从低点反弹走势

路透伦敦9月29日电---欧洲股市周四收涨,之前公布的好于预期的美国经济数据部分缓解市场对成长放缓的担忧,导致部分周期性股逆转稍早跌势,并扶助股指削减第三季录得的深度跌幅.

但路透调查显示,多数市场年底前将保持广泛的颓势,因发达经济体市场成长乏力且欧元区主权债危机风险犹存.

金融股领涨,之前德国议会同意支持7月提出的扩大欧元区救助基金规模的计划,为那些希望看到核心欧元区国家政治团结迹象的投资者提供了些许激励.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.6%,报933.26点.

9月该指数仍跌3.5%,周五是9月及第三季最後一个交易日,本季该指数势将录得2008年第四季以来最大季度跌幅.

一美国投资银行交易员表示,季末的投资组合调整也对市场提供了一些结构性支撑,因投资人将部分资金配置由债券转向股票.

强于预期的美国初请失业金人口数据以及美国第二季GDP终值被小幅上修扶助支撑市场,但成交量较低,且涨势说服力不足,包括与成长密切相关的基本资源板块.

法国银行股延续近期反弹走势,法国兴业银行(Societe Generale)(SOGN.PA)大涨5.8%,Natixis (CNAT.PA)升6.3%,法国农业信贷银行(CAGR.PA)收高4.4%.

英国富时100指数.FTSE收跌0.4%,报5,196.84点;德国股市DAX指数.GDAXI收涨1.1%,报5,639.58点,法国CAC-40指数.FCHI上扬1.07%,报3,027.65点.(完)

--编译 母红;审校 李军

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