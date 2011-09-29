〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收高,受空头回补带动反弹

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透芝加哥9月29日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四收高,在技术性超卖状态下出现空头回补反弹.
在周四德国议会通过增强欧元区救助基金计划後,股市上涨、美元走软以及油价扬升.
英国National Farmers Union周四表示,英国今年小麦产量预估为1,467万吨,较五年均值少1.5%.
埃及购入24万吨俄罗斯和哈萨克斯坦小麦,12月21-31日付运.
美国农业部表示,上周出口销售小麦42.89万吨,低于预估的45-55万吨.
美国大平原旱情持续,降雨仅带来轻微缓解.
干燥天气仍令美国大平原硬红冬麦播种堪忧.
12月小麦期货在所有关键的移动均线水准下方交投,九日相对强弱指标(RSI)报37.
12月小麦期货WZ1收高15-1/2美分,报6.54-1/4美元.
今日CBOT小麦期货的预估成交量为83,459口.(完)
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--编译 李军;审校 母红
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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