〔金属期市〕期铜收低,宏观经济压力继续打压人气

* 期铜在一度跌穿7,000美元关口後反弹

* 期铜势将录得2008年第四季以来最差季度表现

* 秘鲁Freeport Cerro Verde铜矿开始罢工

* 关注周五中国PMI数据

路透纽约/伦敦9月29日电---期铜周四收低,势将录得2008年第四季以来最差季度表现,因宏观经济压力继续打压人气,今年需求状况整体低迷.

本周第二次期铜价格跌穿7,000美元,因投资人持续担心希腊可能出现债务违约,美国失业率居高不下以及中国收紧货币政策挫伤投资人信心,令期铜价格徘徊在14个月低点附近.

"鉴于人气仍很差,且市场中仍有许多不确定性,特别是欧洲主权债危机将如何发展,短期内期铜最有可能仍将下滑."巴克莱资本分析师Gayle Berry表示.

但美国今日公布的经济数据不错,且秘鲁有铜矿罢工威胁供应以及德国议会批准增强救助基金有助挽回市场信心,令期铜收盘前在7,000上方重新站稳脚跟.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3收报7,230美元,略低于周三收盘价7,250美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)12月期铜合约HGZ1跌0.05美分,至每磅3.2460美元,盘中交投区间为3.08-3.2895美元.

在本周价格剧烈波动中,成交增加,汤森路透初步数据显示,纽约市场约有逾7.1万口成交,较30日均值高约五成.

美国公布上周初请失业金人数将至五个月最低,且第二季国内生产总值(GDP)终值小幅上修後,对铜价有帮助.

秘鲁Freeport-McMoRan的Cerro Verde铜矿开始不限期罢工,进一步支撑铜价.

三个月期锡CMSN3收高125美元,报20,675美元,出现逆价差,供应威胁本周加剧,现货价格较三个月期货价格高4美元.

以下为1814GMT基本金属主力合约报价:

2010年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 320.65 -4.00 -1.23 444.70 -27.90

LME期铝 2246.00 11.00 +0.49 2470.00 -9.07

LME期铜 7230.00 -364.00 -4.79 9600.00 -24.69

LME期铅 2020.00 12.00 +0.60 2550.00 -20.78

LME期镍 18665.00 160.00 +0.86 24750.00 -24.59

LME期锡 20675.00 125.00 +0.61 26900.00 -23.14

LME期锌 1925.00 -17.00 -0.88 2454.00 -21.56

上海期铝 16475.00 -120.00 -0.72 16840.00 -2.17

上海期铜 52600.00 -2570.00 -4.66 71850.00 -26.79

上海期锌 14685.00 -320.00 -2.13 19475.00 -24.60

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 李军;审校 母红

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