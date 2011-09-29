〔美股业绩〕晶片大厂美光第四季意外亏损,股价盘後下挫

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 美光第四季每股亏损0.14美元,预估为每股盈利(EPS)0.01美元
* 第四季营收21亿美元,预估为21.1亿美元
* 股价盘後下挫2%
路透旧金山9月29日电---美国记忆体晶片大厂美光(Micron Technology)(MU.O)周四公布第四意外录得季度亏损,因动态随机存取记忆体(DRAM)价格不断下滑拖累毛利率,公布业绩後,该股盘後下挫2%.
美光公布,会计年度第四季净亏损1.35亿美元,或每股亏损0.14美元
根据汤森路透I/B/E/S,分析师平均预估美光第四季EPS为0.01美元.
第四季该公司整合毛利率降至15%,第三季为22%.期内营收为21亿美元,分析师预估为21.1亿美元.
美光股价在盘後下滑2%,报5.74美元.此前,该公司股价在Nasdaq常规交易时段收报5.87美元.(完)
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--编译 李军;审校 母红
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