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市场报道 | 2011年 9月 30日 星期五 04:50 BJT

〔美股业绩〕晶片大厂美光第四季意外亏损,股价盘後下挫

* 美光第四季每股亏损0.14美元,预估为每股盈利(EPS)0.01美元

* 第四季营收21亿美元,预估为21.1亿美元

* 股价盘後下挫2%

路透旧金山9月29日电---美国记忆体晶片大厂美光(Micron Technology)(MU.O)周四公布第四意外录得季度亏损,因动态随机存取记忆体(DRAM)价格不断下滑拖累毛利率,公布业绩後,该股盘後下挫2%.

美光公布,会计年度第四季净亏损1.35亿美元,或每股亏损0.14美元

根据汤森路透I/B/E/S,分析师平均预估美光第四季EPS为0.01美元.

第四季该公司整合毛利率降至15%,第三季为22%.期内营收为21亿美元,分析师预估为21.1亿美元.

美光股价在盘後下滑2%,报5.74美元.此前,该公司股价在Nasdaq常规交易时段收报5.87美元.(完)

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--编译 李军;审校 母红

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