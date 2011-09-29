〔国际油市〕NYMEX原油期货收高,因德国支持强化EFSF及美国数据强劲

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 德国议会通过强化救助基金计划提振油价
* 美国第二季经济成长及上周初请失业金人数减少对市场有支撑
* 月底和季末轧平账面动作限制升幅
* 关注周五美国个人收入和消费者数据
路透纽约9月29日电---美国原油期货周四收高逾1%,因德国议会投票通过强化欧元区救助基金,且美国经济数据利多驱散了许多昨日的市场忧虑.
但更大的挑战隐约可见,金融市场预计希腊违约,且需要更广泛的措施避免危机扩散.
美国公布的数据显示,上周美国初请失业金人数降至五个月低点,而第二季经济成长终值小幅上修,鼓励投资人乐观认为经济不太可能重陷衰退.
交易商表示,月底前和季末前的轧平账面动作持续,限制了油价的升幅.
纽约商业期货交易所(NYMEX)-11月原油期货CLX1收高0.93美元,或1.15%,结算价报每桶82.14美元,今日盘中交投区间为79.64-83.98美元.
ICE布兰特原油期货LCOX1收高0.14美元,报103.95美元.美国原油期货较布兰特原油期货的贴水缩窄至21.81美元,周三报22.60美元.
荷兰皇家壳牌(RDSa.L)表示,其全球范围内最大的炼厂新加坡炼厂大火已被扑灭.
路透调查显示,石油输出国组织(OPEC)9月石油日产出料将增加10万桶至3,025万桶,将触及2008年10月以来最高.[ID:nCN1996199]
结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日
成交量 成交量
NYMEX合约
11月原油 82.14 0.93 1.2% 79.64 83.98 326,832 282,850
12月原油 82.34 0.88 1.1% 79.90 84.20 97,819 80,555
10月RBOB汽油 2.6192 -0.0315 -1.2% 2.6168 2.6835 8,810 34,088
11月RBOB汽油 2.5586 -0.0167 -0.7% 2.5476 2.6172 38,390 56,739
10月取暖油 2.8181 -0.0003 0.0% 2.7943 2.8724 7,658 26,391
11月取暖油 2.8266 -0.0005 0.0% 2.8025 2.8812 45,655 59,023
ICE合约
11月布兰特 103.95 0.14 0.1% 102.35 105.82 215,076 207,766
整体市场 成交量 未平仓合约
当前 上日 30日平均 上日 净变动
原油 537,744 499,772 643,065 1,382,626 -2,064
汽油 87,434 172,775 122,232 275,798 -115
取暖油 106,360 161,304 128,400 333,130 5,462 (完)
--编译 李军;审校 母红
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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