〔国际油市〕NYMEX原油期货收高,因德国支持强化EFSF及美国数据强劲

* 德国议会通过强化救助基金计划提振油价

* 美国第二季经济成长及上周初请失业金人数减少对市场有支撑

* 月底和季末轧平账面动作限制升幅

* 关注周五美国个人收入和消费者数据

路透纽约9月29日电---美国原油期货周四收高逾1%,因德国议会投票通过强化欧元区救助基金,且美国经济数据利多驱散了许多昨日的市场忧虑.

但更大的挑战隐约可见,金融市场预计希腊违约,且需要更广泛的措施避免危机扩散.

美国公布的数据显示,上周美国初请失业金人数降至五个月低点,而第二季经济成长终值小幅上修,鼓励投资人乐观认为经济不太可能重陷衰退.

交易商表示,月底前和季末前的轧平账面动作持续,限制了油价的升幅.

纽约商业期货交易所(NYMEX)-11月原油期货CLX1收高0.93美元,或1.15%,结算价报每桶82.14美元,今日盘中交投区间为79.64-83.98美元.

ICE布兰特原油期货LCOX1收高0.14美元,报103.95美元.美国原油期货较布兰特原油期货的贴水缩窄至21.81美元,周三报22.60美元.

荷兰皇家壳牌(RDSa.L)表示,其全球范围内最大的炼厂新加坡炼厂大火已被扑灭.

路透调查显示,石油输出国组织(OPEC)9月石油日产出料将增加10万桶至3,025万桶,将触及2008年10月以来最高.[ID:nCN1996199]

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

11月原油 82.14 0.93 1.2% 79.64 83.98 326,832 282,850

12月原油 82.34 0.88 1.1% 79.90 84.20 97,819 80,555

10月RBOB汽油 2.6192 -0.0315 -1.2% 2.6168 2.6835 8,810 34,088

11月RBOB汽油 2.5586 -0.0167 -0.7% 2.5476 2.6172 38,390 56,739

10月取暖油 2.8181 -0.0003 0.0% 2.7943 2.8724 7,658 26,391

11月取暖油 2.8266 -0.0005 0.0% 2.8025 2.8812 45,655 59,023

ICE合约

11月布兰特 103.95 0.14 0.1% 102.35 105.82 215,076 207,766

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 537,744 499,772 643,065 1,382,626 -2,064

汽油 87,434 172,775 122,232 275,798 -115

取暖油 106,360 161,304 128,400 333,130 5,462 (完)