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市场报道 | 2011年 9月 30日 星期五 05:32 BJT

〔加拿大股市〕攀升,受美国经济数据和德国通过增强救助基金措施带动

路透多伦多9月29日电---加拿大股市多伦多S&P/TSX综合指数周四上涨,因美国经济数据强于预期,且德国通过增强欧元区危机救助基金措施,扶助缓和了市场两大忧虑.

但盘中走势大幅波动凸显投资人不安.大盘指数盘中一度跳升1.5%,之後回落,数次跌至平盘下方,因交易商认为欧元区仍面临重大挑战,政策制定者要避免希腊债务危机蔓延至欧洲以外地区.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收高100.45点,或0.87%,报11,686.32点.10大类股中有九类收高.

金融股收高1.9%,能源股升1%.(完)

--编译 李军;审校 母红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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