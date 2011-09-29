〔纽约汇市〕欧元因德国通过增强救助基金措施而上涨,但蔓延风险犹存

* 欧元上涨但强度受限,因债务危机忧虑犹存

* 德国通过增强欧元区救助基金权力

* 美国初请失业金和GDP数据缓和经济忧虑

路透纽约9月29日电---欧元兑美元周四上涨,因德国通过扩大欧元区救助基金,但因投资人在月底前轧平仓位,欧元升幅缩减.

德国议会投票通过增强欧洲金融稳定机构(EFSF)权力,之前已有10国通过了该措施,以强化欧元区扶助负债沉重国家的火力.

在过去几个交易日,对政策制定者最终将采取行动避免债务危机恶化的希望支撑欧元,将欧元从周一创下的1.3360美元八个月低点拉回.

但纽约汇市尾盘,欧元缩减涨幅.

"德国投票通过的刺激效应消退,令欧元只得从高位回落."FX Solutions首席市场分析师Joseph Trevisani表示.

欧元兑美元EUR=EBS尾盘升0.1%,报1.35595美元,稍早在电子交易平台EBS上高见1.36799美元,欧元兑日圆EURJPY=EBS也升0.3%,报104.030日圆.

对希腊将获得下一笔救助款的乐观预期也给予欧元支撑.

数据显示美国上周初请失业金人数降至五个月最少,且第二季国内生产总值(GDP)终值被小幅上修,令欧元和澳元等风险较高货币的需求增加.

**危机蔓延风险犹存**

欧元兑美元势将录得10个月最差单月表现,以及去年年中以来最差季度表现.

分析师表示,在欧元区官员推出可靠计划,能避免希腊债务危机蔓延至意大利和西班牙之前,投资人不愿进一步推高欧元.

意大利标售的10年期公债得标利率为欧元面世以来最高,这是标普下调该国评等以来意大利首次标售长债.

"危机蔓延的风险仍很高."波士顿BNY Mellon全球汇市策略部门董事总经理Samarjit Shankar表示.

他0还称他的公司债券流指标显示欧元区二线国家公债敞口仍很不受欢迎,特别是意大利和希腊公债.

交易商报称在约1.358美元有来自基于模型账户的需求,下方有止损单.支撑位料在约1.3485美元.阻力位在约1.3715美元,这是欧元在9月下半月自1.3937跌至1.3360美元跌势的61.8%回档位.亚洲主权账户在1.3700区域的卖盘传闻可能限制欧元大涨.

美元兑日圆JPY=EBS升0.2%,报76.73日圆,离8月在电子交易平台EBS触及的75.941日圆纪录低点不远,稍早美元在EBS升至两周高位77.030日圆.

交易商表示,月底资金流和投资组合调整主导了部分成交,而犹太新年假期令一些交易员离场.

在惠誉下调新西兰评等一个级距至AA後,新西兰元兑美元周四跌至日低.尾盘跌1.1%,报0.7655美元,根据路透数据,盘中低见0.7650美元.(完)

--编译 李军;审校 母红

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