美国各类经济指标总览--2011/9/21

全美不动产协会(NAR)周三公布,美国8月成屋销售年率为503万户(预估为471万户),7月修正後仍为467万户(前值为467万户);8月成屋销售增长7.7%(预估为增长1.4%),7月修正後仍为下降3.5%(前值为下降3.5%)[ID:nCN1909839]

当前值 前次值

失业率(%) 9.1(8月) 9.1(7月修正值)

非农业就业岗位(万) 持平(8月) +8.5(7月修正值)

平均时薪(%) -0.1(8月) +0.5(7月修正值)

消费者物价指数(CPI)(%) +0.4(8月) +0.5(7月)

不包括食品和能源CPI(%) +0.2(8月) +0.2(7月)

实质所得(%) -0.8(8月) 持平(7月修正值)

生产者物价指数(PPI)(%) 持平(8月) +0.2(7月)

不包括食品和能源PPI(%) +0.1(8月) +0.4(7月)

国内生产总值(GDP)(%) +1.0 +0.4

(第二季修正值) (第一季终值)

GDP平减指数(%) +2.5 +2.7

(第二季修正值) (第一季终值)

零售销售(%) 持平(8月) +0.3(7月修正值)

国际贸易收支(亿美元)逆差448.1(7月) 逆差515.7(6月修正值)

雇佣成本(%) +0.7(第二季) +0.6(第一季)

工业生产(%) +0.2(8月) +0.9(7月修正值)

产能利用率(%) 77.4(8月) 77.3(7月修正值)

初请失业金人数(万人) 42.8 41.7

(9月10日当周) (9月3日当周修正值)

联邦预算(亿美元) 赤字1,341.5(8月) 赤字1,294(7月)

领先指标(%) +0.5(7月) +0.3(6月)

个人所得(%) +0.3(7月) +0.2(6月修正值)

个人消费支出(PCE)物价(%) +0.4(7月) -0.1(6月修正值)

消费者信贷(亿美元) 增加119.7(7月) 增加113.5(6月修正值)

企业库存(%) +0.4(7月) +0.4(6月修正值)

建筑支出(%) -1.3(7月) +1.6(6月修正值)

消费者信心 44.5(8月) 59.2(7月修正值)

房屋开工(万户) 57.1(8月) 60.1(7月修正值)

建筑许可(万户) 62 (8月) 60.1(7月修正值)

成屋销售(万户) 503(8月) 467(7月)

新屋销售(万户) 29.8(7月) 30(6月修正值)

工厂订单(%) 2.4%(7月) -0.4(6月修正值)

耐久财(耐用品)订单(%) +4.1%(7月修正值) -1.1%(6月修正值)

供应管理协会非制造业指数 53.3(8月) 52.7(7月)

供应管理协会制造业指数 50.6(8月) 50.9(7月)

趸售(批发)库存(%) +0.8(7月) +0.6(6月修正值)

进口物价(%) -0.4(8月) -0.3(7月修正值)

出口物价(%) +0.5(8月) -0.4(7月修正值)

单位劳工成本(%) +3.3% +2.2%

(第二季修正值) (第二季初值)

非农业生产率(%) -0.7% -0.3%

(第二季修正值) (第二季初值)

经常账(亿美元) 赤字1,180 赤字1,195.9

(第二季初值) (第一季修正值) (完)