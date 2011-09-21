〔英国债市〕英债期货下滑,受供应及借款数据打压

路透伦敦9月21日电---英债期货周三下滑,摆脱英国央行会议记录显示很快有恢复购买公债的风险影响,即将进行的公债标售以及政府8月借款创该月纪录令英债承压.

会议记录显示,普森仍为唯一投票支持将资产购买计划规模扩大500亿英镑的货币政策委员,但多数委员感到未来某个时候有理由扩大资产购买计划规模的可能性增加.

部分委员还认为,近期的经济疲弱足以证明在"下次会议"上进一步实施量化宽松政策的合理性,令英国央行可能最早在下月采取行动的预期增加.

会议记录殃及英镑,但提振英债,但12月英债期货FLGZ1结算时下跌11个跳动点,报130.24,可比德债期货则上扬36个跳动点.

现货公债市场,10年期英债收益率GB10YT=RR升2个基点,报2.408%,较可比德债EU10YT=RR收益率差扩阔3个基点,至63个基点,为1月来最宽.

英国国家统计局周三公布,8月公共部门收支为短差118.34亿英镑(调查预估为短差70亿英镑),2010年8月为盈馀37.46亿英镑;8月公共部门净借款为131.61亿英镑(预估为借款112.5亿英镑)创8月纪录,上年同期为借款118.52亿英镑[ID:nCN1978711]

英国债务管理局将在周四标售47.5亿英镑2017年到期英债,下周还将透过银团标售数十亿英镑的2052年到期英债.(完)

--编译 李军;审校 母红

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