〔欧元债市〕德债上涨,市场预期美联储将卖短债买长债

* 美联储宣布政策决定前,不确定性高涨

* 希腊承诺实施更多撙节措施,但风险犹存

* 德国标售德债,得标利率为纪录最低

路透伦敦9月21日电---德国公债周三上涨,市场预计美国联邦储备理事会(FED,美联储)可能实施更多宽松货币政策刺激经济,但由于这一预期多数已被消化,分析师担心如果美联储决议令市场失望,将会有大跌.

美联储可能透过卖短债买长债行动来压低长期借款成本.货币政策决定将在1815GMT宣布.

市场的主要不确定性看来在美联储行动的力度有多大.法国农业信贷银行(Credit Agricole)相信市场已经全面消化了卖短债买长债行动,且消化超额准备金的利率可能被下调的机率为一半.

法国农业信贷银行利率策略师Peter Chatwell表示,"我们预计如果美联储宣布卖短债买长债行动,公债收益率将上升,因风险交易回潮,主要是由于这显示美联储仍在宽松货币政策模式中,且美联储可能将为更多未详述的政策转变敞开了大门."

其他不确定因素还包括行动规模.美联储可能以较长期公债替换到期证券,抑或主动出售短债,购买较长期公债.

交易商和分析师表示,美联储行动规模必须达到约3,000亿美元,才能令市场确信其诚意.

12月德债期货FGBLc1结算价升35个跳动点,报137.79.

德国10年期公债收益率DE10YT=TWEB跌1.9个基点,报1.772%.

一些策略师表示,在美联储会议後德债如果下滑,将是买入良机,因希腊违约的风险将令投资人不会长期青睐风险资产.

德国标售42亿欧元公债,得标利率首次低于2%,如果考虑到通胀因素,该公债回报几乎为零.(完)

--编译 李军;审校 母红

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