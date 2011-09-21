〔欧洲股市〕收低1.7%,市场静待美联储公布货币政策决议

* 泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数收挫1.7%

* 美联储货币政策决议公布前成交低迷

* 景气类股跌幅居前

路透伦敦9月21日电---欧洲股市周三收低,成交清淡,波动较大,因对增长的担忧拖累景气类股,投资者静观美联储是否会推出进一步经济刺激举措.

汽车股.SXAP、化工股.SX4P和资源股.SXPP跌幅居前;德国瓦克集团(Wacker Chemie)(WCHG.DE)下挫8.4%,领跌欧洲股市,因DZ Bank认为景气类股前景低迷.

一名驻伦敦的美国投资银行交易员称,尾盘的下跌是"市场悲观的进一步体现","尽管抛售规模令人意外".

一欧洲投资银行交易员表示,在美联储货币政策会议结果发布前,交投清淡,令跌势被放大."在美联储举措正式发布前,没有人会大举押注."

美联储料采取新举措刺激经济,尽管不会是重复第二轮量化宽松.

Natixis Asset Management股票主管Wilfrid Pham认为,压低长期利率以支撑企业投资或给予抵押贷款行业再融资是两种可能的举措,市场没有新一轮量化宽松的预期.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低1.7%,报918.06点.成交约为90日均值的四分之三.

英国富时100指数.FTSE下挫1.4%,报5,288.41点;德国股市DAX指数.GDAXI大跌2.47%,报5,433.80点,法国CAC-40指数.FCHI收低1.62%,报2,935.82点.(完)

--编译 李富强;审校 李军

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