〔全球金市〕金价在美联储货币政策决定发布前由跌转升

* 现货金从稍早0.5%下跌中反弹

* 金市势将录得1986年来最大季度升幅

* 美联储将在1815GMT发布货币政策决定

路透纽约/伦敦9月21日电---黄金周三扭转稍早跌势,小幅上涨,投资人静待美国联邦储备理事会(FED,美联储)货币政策声明,预计将详述刺激美国经济成长的新计划,尽管市场对计划是否会奏效存疑.

市场预计,美联储为长期拉低已经很低的利率,将宣布卖短债买长债行动.声明将在1815GMT发布.

金市是美联储量化宽松政策的主要受益方,在美联储第二套量化宽松政策期间,金价大涨超过40%.

分析师表示,尽管市场中预计会推出第三套量化宽松政策的人士不多,但任何拉低美国利率的举措长期都会对黄金有利.

1645GMT,现货金XAU=报1,805.50美元,周二收报1,803.25美元,今日盘中低见1,784.94美元.

交投最为活跃的12月美国期金GCZ1报1,808美元,昨日结算价报1,809.10美元.

今年迄今,金价已大涨约30%,尽管9月可能将跌1%,为6月来首次下滑.

从季度来看,金价势将录得1986年来最大升幅.(完)

--编译 李军;审校 母红

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