〔英国债市〕英债触及四日高位,因对全球经济和欧元区危机的担忧重燃

路透伦敦9月30日电---英债期货周五大涨一大点至四日高位,同德债一道走强,因对全球经济放缓以及欧元区债务危机的担忧重燃,重创股市.

欧股录得2008年底来最差季度表现,中国疲弱的制造业数据再度证实全球经济放缓.

对欧元区债务危机的担忧也提振英债,政策制定者还未提出合适的方案缓和危机局势.

1540GMT,12月英债期货FLGZ1升103个跳动点,至129.85,表现较可比德债期货FGBLZ1逊色约30个跳动点.英债期货盘中触及四日高位130.12.

德债期货势将录得欧元面世以来最佳季度表现.

现货公债市场,10年期英债收益率GB10YT=RR下跌约10个基点,报2.43%.10年期英债/德债收益率差扩阔1个基点,至53个基点.

分析师表示,季末和周末前投资组合调整是今日市场波动的原因之一.

投资人对英国央行不久就将重启购买公债计划的预期升温,英债也获得支撑.

许多分析师预计英国央行可能早至下周就重启购买资产,因欧元区债务危机升级令重陷衰退的担忧加重.(完)

--编译 李军;审校 母红

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