〔美国债市〕美联储宣布卖短债买长债行动後机构债利差表现不一

机构债市场人士已经为上述行动作了准备,许多投资人也预计到机构债收益率曲线将同公债收益率曲线一道趋平,但机构债收益率曲线走陡,因美国两年期和三年期公债收益率回升吸引了买家.但短期机构债较可比公债利差收窄2个基点也因短期机构债相对于短期公债的卖压较小.相比而言,30年期机构债利差扩阔2个基点.