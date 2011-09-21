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债券 | 2011年 9月 22日 星期四 04:45 BJT

〔美国债市〕美联储宣布卖短债买长债行动後机构债利差表现不一

IFR纽约9月21日电---美国机构债较可比公债利差周三表现不一,长期机构债利差扩阔,此前美联储宣布卖短债买长债的行动.

机构债市场人士已经为上述行动作了准备,许多投资人也预计到机构债收益率曲线将同公债收益率曲线一道趋平,但机构债收益率曲线走陡,因美国两年期和三年期公债收益率回升吸引了买家.但短期机构债较可比公债利差收窄2个基点也因短期机构债相对于短期公债的卖压较小.相比而言,30年期机构债利差扩阔2个基点.

在美联储宣布货币政策声明前後,短线和中长期买家买入五年期机构债,因相对五年期公债而言,该机构债仍便宜.整体而言,成交高于均值,根据TRACE报告,成交77.19亿美元,4,860宗.

今日稍早,房利美发售三个月和六个月新券各20亿美元.在周一续发10亿美元五年期新债後,房利美周四计划再度发售指标债.(完)

--编译 李军;审校 母红

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