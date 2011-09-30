〔欧洲股市〕收跌,录得2008年底以来最大季度跌幅

* 泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数收低1.1%

* 录得2008年底以来最大季度跌幅

* 汽车股和矿业股季度表现最差

路透伦敦9月30日电---欧洲股市周五收跌,录得2008年底以来最大季度跌幅,市值蒸发1.2万亿美元,因对全球成长停滞的担忧加剧,疲弱的中国制造业数据为全球放缓的最新证据.

对欧元区债务危机的忧虑也是导致市场本季表现疲弱的诱因之一.欧洲决策者尚未制订出适合的计划缓解该地区的危机.

汇丰(HSBC)发布的9月制造业采购经理人指数(PMI)终值继续居荣枯分水岭50线下,显示中国制造业增速仍在轻微放缓,但发展态势趋稳.[ID:nCN1994581]这令投资人对全球经济成长的担忧加重.

汽车股.SXAP和矿业股.SXPP跌幅居前,分别回落3.9%和1.4%,受累于中国消息,且是本季表现最差的类股.

汽车股和矿业股也是本周表现最差的板块,期内汽车股暴跌33.7%,矿业股重挫31.3%,因对需求前景的忧虑升温.

"疲弱的中国制造业数据令市场担忧,"SVM Asset Management的董事总经理Colin McLean表示,中国成长数据下修将重创矿业股,因库存将增加,且令价格承压.

"逾一年来,我们所持基本金属矿商的头寸较低,且自7月以来削减了对主要多样化矿商的持股量,但我们的持仓量不变."

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收跌1.1%,报923.41点,本季录得16.9%的跌幅,为2008年底以来最大季度跌幅.

盘中该指数下探关键支撑水准,即2009年3月低点至今年2月高位升势的50%费波纳奇回档位918.53点,并一度跌穿该水准.

下一支撑位料在该升势的61.8%费波纳奇回档位854.09点.

股市第四季前景看来不佳,因基金表示在全球经济成长放缓和欧元区债务危机持续的情况下,不愿增加风险资产敞口.

英国富时100指数.FTSE收跌1.32%,报5,128.48点;德国股市DAX指数.GDAXI收挫2.44%,报5,502.02点,法国CAC-40指数.FCHI回落1.51%,报2,981.96点.(完)

--编译 母红;审校 李军

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