〔加拿大汇市〕美联储宣布卖短债买长债行动後加元兑美元跌至12月来最低

路透多伦多9月21日电---加元兑美元周三跌穿平价,触及12月来最低,此前美国联邦储备理事会(FED,美联储)采取措施扶助蹒跚的美国经济.

美国联邦储备理事会(FED,美联储)周三在货币政策声明中称,将推出一项新的4,000亿美元计划,通过卖出较短年期债券,买入较长年期债券令较长期证券在其2.85万亿美元资产负债表中占据较大比重.[ID:nCN8491855]

美联储此举旨在加大力度扶助陷入困境的经济,采取措施在一段时间内进一步加大长期利率的压力,且扶助受创的楼市.但投资人把焦点放在美联储警告"经济前景下行风险巨大"上.

加元兑美元CAD=D4收报1.0059加元或0.9941美元,昨日收报0.9936加元或1.0064美元,今日低点为1.0083加元或0.9918美元,为去年12月来最低.(完)

--编译 李军;审校 母红

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