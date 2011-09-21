〔加拿大股市〕跌至逾一个月低点,美联储称经济前景低迷

路透多伦多9月21日电---加拿大股市多伦多S&P/TSX综合指数周三跌至逾一个月最低,此前美国联邦储备理事会(FED,美联储)承诺采取行动提振经济,但也指经济成长前景低迷.

美联储周三在货币政策声明中称,将推出一项新的4,000亿美元计划,通过卖出较短年期债券,买入较长年期债券令较长期证券在其2.85万亿美元资产负债表中占据较大比重.[ID:nCN8491855]但投资人担心美联储该计划可能对经济的影响不大.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收挫254.87点,或2.09%,报11,955.01点,盘中低见11,948.40点,为8月10日来最低.

能源股和原材料股对指数拖累最大,分别下挫2.9%和2.1%.(完)

--编译 李军;审校 母红

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