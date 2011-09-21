〔美国债市〕较低票息MBS利差收窄,美联储宣布再投资MBS

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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IFR芝加哥9月21日电---穆迪中午宣布下调美国银行、富国和花旗集团的长期或/及短期债信评等,长期评等展望为负面,称下调评等是因危急时美国政府出手相助的可能性降低.
穆迪此举差点抢走美联储声明的风头,但美联储仍是焦点,其不仅推出卖短债买长债措施,还宣布将利用到期机构债和抵押贷款支持债券(MBS)本金支付再投资到机构MBS,以试图刺激经济和就业.
美联储再投资MBS属意料之外,MBS市场因此上扬.
卖短债买长债操作方面,美联储宣布将在明年年中前购买4,000亿美元六年期至30年期公债,出售相同规模的三年期或更短期公债.
消息带动较长期公债大涨,10年期公债升22/32,收益率报1.871%,五年期公债则跌2/32,收益率报0.858%.两年期/10年期公债收益率差收窄12个基点,报166.6个基点.
美联储声明发布後,票息为3.5%和4.0%的30年期MBS上扬,较高票息的MBS表现落後.15年期的MBS表现不及30年期的MBS,因美联储的行动将主要针对30年期.
票息为3.5%和4.0%的30年期MBS价格收高近1/2个大点和3/4个大点,而票息为5.5%和6%的则升仅1个跳动点和3个跳动点.票息为3.5%和4.0%的15年期MBS升仅5个跳动点和2个跳动点,而票息为4.5%和5%的15年期MBS则小跌.票息为4%和3.5%的MBS较10年期公债利差收窄1个跳动点和1/8个大点,而票息为4.5%至6%的MBS利差则扩阔1/64个大点至3个跳动点.(完)
--编译 李军;审校 母红
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