〔美国债市〕较低票息MBS利差收窄,美联储宣布再投资MBS

票息为3.5%和4.0%的30年期MBS价格收高近1/2个大点和3/4个大点,而票息为5.5%和6%的则升仅1个跳动点和3个跳动点.票息为3.5%和4.0%的15年期MBS升仅5个跳动点和2个跳动点,而票息为4.5%和5%的15年期MBS则小跌.票息为4%和3.5%的MBS较10年期公债利差收窄1个跳动点和1/8个大点,而票息为4.5%至6%的MBS利差则扩阔1/64个大点至3个跳动点.(完)