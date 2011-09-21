〔国际油市〕NYMEX原油期货下滑,因美联储声明未能安抚经济忧虑

* 美联储声明提振美元,压低油价

* 上周美国原油大降,但汽油库存大增-EIA

* 关注周四美国公布的初请失业金数据

路透纽约9月21日电---美国原油期货周三收挫逾1%,因分析师认为美国联邦储备理事会(FED,美联储)采取的新的宽松货币政策不足以刺激步履蹒跚的美国经济.

在美联储发布声明前,原油期货已经走低.美联储的举措一如预期,旨在对长期利率施加更大的压力.

美联储警告经济下行风险"巨大",并推出4,000亿美元卖短债买长债计划,以令较长期证券在其2.85万亿美元资产负债表中占据较大比重.[ID:nCN8491855]

声明提振美元,并鼓励投资人缩减在原油等其他风险资产中的仓位.

稍早油价已经下滑,因美国能源资料协会(EIA)公布的数据显示上周汽油库存增幅大于预期,盖过了原油库存降幅大于预期的影响.

昨日美国石油协会(API)公布,最近一周原油库存增加260万桶.

纽约商业期货交易所(NYMEX)-11月原油期货CLX1收低1美元,或1.15%,结算价报每桶85.92美元,今日盘中交投区间为85.05-87.99美元.

结算後交易中,11月原油期货扩大跌势,触及84.65美元日低,为9月6日来最低水准.

伦敦ICE布兰特原油期货LCOX1跌0.18美元或0.16%,结算价报110.36美元,盘中在109.61-112.44美元之间交投,结算後交易,该期货触及109.00美元日低.

按结算价,美国原油期货较布兰特原油期货贴水扩阔至24.44美元,周二报23.62美元.

EIA公布,上周美国原油库存减少730万桶,预估为减少70万桶,汽油库存增加330万桶,预估为增加120万桶,馏分油库存减少90万桶,预估为增加100万桶.

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

11月原油 85.92 -1.00 -1.2% 84.65 87.99 285,011 30,002

12月原油 86.18 -0.99 -1.1% 84.91 88.24 78,013 264,593

10月RBOB汽油 2.6665 -0.0349 -1.3% 2.6415 2.7373 25,790 32,728

11月RBOB汽油 2.6564 -0.0279 -1.0% 2.6308 2.7230 48,775 37,145

10月取暖油 2.9342 -0.0274 -0.9% 2.9093 3.0019 32,646 34,567

11月取暖油 2.9452 -0.0261 -0.9% 2.9205 3.0113 49,249 28,244

ICE合约

11月布兰特 110.36 -0.18 -0.2% 109.00 112.44 201,049 183,665

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 483,104 484,182 676,199 1,365,197 16,049

汽油 113,439 101,390 125,754 269,904 -2,718

取暖油 119,953 96,332 124,972 326,732 2,530 (完)