〔纽约汇市〕欧元/美元第三季下挫7.5%,下周预计将进一步走软

* 欧元/美元录得去年年中以来表现最差的一季

* 澳元兑美元本季表现将为2008年来最差

* 美元兑日圆第三季跌4%,关注日本央行干预行动

路透纽约9月30日电---欧元兑美元第三季将录得去年第二季以来最大季度跌幅,因投资人对欧元区解决债务危机的能力愈发担忧,且债务问题预计将令欧元在下周继续承压.

周五纽约汇市尾盘,欧元兑美元EUR=EBS报1.34176美元,本季将跌7.5%.

一些投资人表示,市场已经消化了希腊债务违约,这可能有助于欧元限制跌幅.但由于多数投资人仍希望不会出现违约,这意味着欧元仍有下跌的空间.

媒体本周援引前欧洲央行(ECB)首席经济学家易辛称,为避免债务危机蔓延至其他二线国家,希腊违约和脱离欧元区在所难免.

"欧洲情势仍是影响市况的主要因素,"旧金山Klarity FX高级汇市策略师Gareth Sylvester表示,"市场对欧元区救助基金规模和是否足够仍有疑虑."

周四带动欧元上扬的德国议会通过增强救助基金措施的因素周五证实影响力短暂,数据显示德国8月零售销售以逾四年最快速度下滑.

德国执政联盟领导人表示,反对在欧元区救助基金中增加德国的负担,令市场仍担心欧洲将无法采取足够措施避免危机蔓延.

欧元选择权市场显示投资人防御欧元下跌要比防御欧元上涨的成本高,凸显投资人担心欧元会进一步下滑.

下周事件风险包括下周初的欧元区财长会议、周四欧洲央行货币政策会议以及下周五的美国就业报告.

Action Economics表示,一些投资人现预计欧洲央行将降息50个基点,但欧元区9月通胀高于预期压制了降息的预期.

Action Economics认为央行更有可能关注加强流动性的措施.

由于就业市场和楼市是美国经济复苏的两个疲弱点,下周五美国的9月非农就业报告将受更多关注.

分析师预计9月新增非农就业岗位6万.

尽管近几个月美国经济成长的迹象令风险意愿增强,且促使投资人买入欧元,市场人气可能转变,美国经济数据改善可能促使投资人买入美元.

在数据显示美国中西部制造业活动增长强于预期後,美元兑日圆和欧元周五扩大涨幅.

月底需求也支撑美元,因市场人士表示,非美国的基金经理人需要买入美元,因本月之前抛售了美股,迫使他们再度平衡汇市对冲投资组合.

根据路透数据,澳元兑美元AUD=D4将录得2008年底以来最差的一季,跌幅将达9.4%.

而根据电子交易平台EBS,美元兑日圆JPY=EBS第三季跌4.4%,为去年第三季来最差.

美元兑日圆尾盘报76.987日圆,离8月在电子交易平台EBS触及的75.941日圆纪录低点不远,投资人仍对日本央行可能干预保持警惕.(完)

--编译 李军;审校 母红

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