〔国际油市〕NYMEX原油期货重挫逾3%,本季跌幅为2008年第四季来最大

* 美国原油期货第三季大跌

* 股市和欧元重挫打压油价

路透纽约9月30日电---美国原油期货周五下挫逾3%,第三季跌幅为2008年第四季来最大,因对全球经济成长的担忧打压油价.

中国疲弱的制造业数据、对欧洲主权债危机的持续忧虑一季美元走强令油价承压.

美股也录得2008年信贷危机最严重时期以来最差季度表现,周五三大股指重挫逾2%.[.NCN]

欧元/美元本季表现将为2010年6月来最差,美元指数.DXY上扬约1%.[FRX/CN]

汇丰(HSBC)发布的9月制造业采购经理人指数(PMI)终值继续居荣枯分水岭50线下,显示中国制造业增速仍在轻微放缓,但发展态势趋稳.[ID:nCN1994581]

纽约商业期货交易所(NYMEX)-11月原油期货CLX1收挫2.94美元,或3.58%,结算价报每桶79.20美元,今日盘中交投区间为78.75-83.23美元.

美国近月原油期货第三季大跌16.22美元或17%,为2008年第四季以来最大季度百分比跌幅,当时价格暴跌55.68%.

ICE布兰特原油期货LCOX1收低1.19美元或1.14%,报102.76美元,盘中在101.78-104.91美元之间交投.

到期的NYMEX-10月取暖油期货HOV1跌2.33美分或0.83%,报2.7948美元,RBOB汽油期货RBV1小涨0.68美分或0.26%,报2.6260美元.

美国供应管理协会(ISM)报告周五显示,本月美国中西部地区企业活动增幅高于预期,受新增订单和就业跃升的支撑.

汤森路透/密西根大学周五公布的调查显示,美国9月消费者信心指数终值为59.4(路透调查预估为57.8),初值为57.8.[US-ECI-CMN]

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

11月原油 79.20 -2.94 -3.6% 78.60 83.23 335,434 351,345

12月原油 79.33 -3.01 -3.7% 78.72 83.39 129,227 108,738

10月RBOB汽油 2.6260 0.0068 0.3% 2.5769 2.6637 4,376 19,260

11月RBOB汽油 2.5381 -0.0205 -0.8% 2.5095 2.5919 45,408 45,920

10月取暖油 2.7948 -0.0233 -0.8% 2.7715 2.837 5,817 18,591

11月取暖油 2.7793 -0.0473 -1.7% 2.7722 2.8465 57,503 53,761

ICE合约

11月布兰特 102.76 -1.19 -1.1% 101.78 104.91 235,548 220,409

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 616,354 591,868 632,170 1,385,590 -2,964

汽油 117,747 113,860 120,849 275,798 -115

取暖油 134,644 130,308 123,858 327,668 -438(完)