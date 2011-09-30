〔加拿大汇市〕加元兑美元触及今年新低,本月跌幅为2008年10月来最大

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透多伦多9月30日电---加元兑美元周五触及12个月新低,本月录得2008年金融危机最严重时期以来最大月度跌幅,因投资人担心全球经济成长.
全球股市季度表现将为约三年最差,因欧洲债务危机缺乏可靠的解决办法,投资人对全球经济的担忧不断加重,欧元和多数商品货币也因投资人寻求在美元和美国公债中避险而下滑.
加元兑美元一度大跌逾0.01美元至去年9月来最低,基于加拿大央行公布的收盘水准,加元9月重挫6.6%,为2008年10月来最大月度跌幅,第三季跌幅近8%.
加元兑美元CAD=D4收报1.0482加元或0.9540美元,周四收报1.0366加元或0.9647美元.
加元一度触及1.0504加元,或0.9520美元,为2010年9月8日以来最低水准.(完)
--编译 李军;审校 母红
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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