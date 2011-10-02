(重温稿)〔美国债市〕公债受避险需求提振大涨,长期公债受益于季度末仓位调整

中国债市：假日因素致1月托管量仅增590亿，保险机构鹤立鸡群--中债登
路透上海2月6日 - 中国中央国债登记结算公司最新数据显示，因元旦和春节假期，2017年1月债券托管量仅增加590亿元人民币，期末余额为43.79万亿元。按投资者分类，保险机构当月净增加732亿元，超过全国性银行等主力机构鹤立鸡群。
* 季末仓位调整带动公债价格上涨
* 股市下跌导致风险偏好降低,提振公债
* 10月美联储将买入和卖出440亿美元公债
* 长期公债料录得2008年第四季以来最佳单季表现
路透纽约9月30日电---美国公债价格周五大涨,因对全球经济的担忧压低股市,提升避险需求;长期公债受益于季度末的仓位调整.
30年期公债领涨,尾盘劲扬逾三个大点,因投资者买入长期公债,向资产组合比较基准靠拢.
长期公债料录得2008年第四季全球信贷危机高峰以来最佳单季表现.
对欧元区债务危机的担忧和美联储4,000亿美元延长公债仓位存续期操作的预期提振公债.
"投资者需要存续期,而大家担忧美联储的卖短债买长债计划将买光所有公债...他们可能需要现在就采取行动,而不是等到什麽都不剩下."瑞银利率分析师Chris Ahrens称.
纽约联邦储备银行将执行相关操作,该行周五表示,将于10月在公开市场上卖出440亿美元短期公债,并买入同样数量的长期公债.
道明证券(TD Securities)认为,美联储几乎将买入所有新的长债供应,每个季度发行的420亿美元长债中仅会剩下约30亿美元.
投资者也一直在美联储卖出短期公债前出货.
三年期公债收益率升至0.42%,美联储声明公布前报0.29%,尽管仍接近纪录低位0.27%.
周末前风险偏好下降和对全球经济的担忧重创股市,亦提振公债的吸引力.
指标10年期公债US10YT=RR上扬26/32,收益率报1.912%,较周四低9个基点.30年期公债US30YT=RR价格大涨3-9/32,收益率收报2.909%,较周四尾盘低15个基点.
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价格 变动 收益率%
两年期公债US2YT=RR 99-24/32 (+ 1/32) 0.255
五年期公债US5YT=RR 100-6/32 (+ 7/32) 0.960
10年期公债US10YT=RR 101-29/32 (+26/32) 1.912
30年期公债US30YT=RR 116-23/32 (+3-9/32) 2.909 (完)
--编译 李富强;审校 李军
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路透上海2月6日 - 中国中央国债登记结算公司最新数据显示，因元旦和春节假期，2017年1月债券托管量仅增加590亿元人民币，期末余额为43.79万亿元。按投资者分类，保险机构当月净增加732亿元，超过全国性银行等主力机构鹤立鸡群。
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
路透上海2月6日 - 据路透统计，2016年中国信用债市场约有40只个券出现实质性违约，较上年大幅增加 ；而2017年供给侧改革仍将深入推进，此外金融去杠杆力度加大，企业债券融资环境料有所收紧，今年信用债 违约案例数量或仍维持在较高水平。 以下据公开信息统计的2017年中国信用债市场出现的违约案例一览： 发债主体 债券简称 发行规模 兑付日或 期限 票面利率 主承销商 债券种类 备 注 (亿元人民币) 付息日 ---------------------------------------------------------------------------------------------- *内蒙古博源 16博源SCP002 8 1月29日 9个月 6.60% 浦发银行 超短融 本息违约，兑付日因 控股集团 进出口银行 假期延至2月3