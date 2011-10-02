(重温稿)〔美国股市〕大幅收低逾2%,第三季录得2008年以来最大单季跌幅

* 中国数据引发全球增长担忧

* 银行问题扩散的担忧拖累摩根士丹利股价大跌

* Ingersoll Rand受获利展望拖累大跌

* 道指劲挫2.2%,标准普尔下跌2.5%,Nasdaq大跌2.6%

路透纽约9月30日电---第三季美国股市录得2008年以来最大单季跌幅,受累于欧洲债务问题、美国主权债信评级被调降和全球经济不振.

周五美国股市大幅收低,并录得连续第五个月下跌,受累于中国经济数据引发全球经济放缓的担忧,而摩根士丹利(MS.N)因对其在欧洲银行业敞口的担忧拖累大跌.

标准普尔500指数.SPX第三季大跌逾14%,9月劲挫逾7%.截至周四,美国股市大跌导致Wiltshire 5000指数.W5000市值蒸发2.2万亿美元.

"为什麽市场如此疲软?因大家对2008年仍记忆犹新."Knight Capital资深交易员Joseph Mazzella表示.

股市大跌,受累于经济放缓的威胁,以及希腊债务违约可能导致2008年9月雷曼兄弟破产时的类似情况出现.

在中国公布制造业连续第三个月萎缩後,对全球第二大经济体可能硬着陆的担忧令投资人愈发不安.

汇丰(HSBC)发布的9月制造业采购经理人指数(PMI)终值继续居荣枯分水岭50线下,显示中国制造业增速仍在轻微放缓,但发展态势趋稳.[ID:nCN1994581]

"全球经济成长一直受中国带动,如果中国表现不振,那会令人恐慌."Mazzella表示.

投资人将关注中国官方周六公布的PMI数据,可能会再度小涨.如果令人失望,则将对市场构成重创.

金融股大跌,摩根士丹利急挫10.5%,报13.51美元,因投资人对信贷市场的不安信号作出反应.

摩根士丹利五年期债券违约担保成本近几日攀升,较6月30日水准高约两倍.该股已经悉数回吐之前三年的升幅.

道琼工业指数.DJI急跌240.60点,或2.16%,报10,913.38;标准普尔500指数.SPX劲挫28.98点,或2.5%,报1,131.42点.Nasdaq指数.IXIC大跌65.36点,或2.63%,报2,415.40点.

CBOE波动性指数.VIX大涨逾10%,至42.96,为8月中来最高收位,显示投资人预计後市进一步波动.

"市场有许多担心,经济成长将放缓,或没有预期得那麽快."Roth Capital分析师Adam Krejcik表示,"基本上市场充斥着忧虑,是信心危机."

第三季截至周四,摩根士丹利资本国际全球指数(MSCI All Country World Index).MIWD00000PUS市值蒸发约4.7万亿美元,期内美国标准普尔500指数市值蒸发约1.7万亿美元.

欧盟统计局周五公布的数据显示,欧元区9月消费者物价调和指数(HICP)初值为较上年同期增长3.0%,路透访问的分析师预估为升2.5%,8月为升2.5%.[ID:nCN1997945]

美国公布的经济数据强于预期,但市场对此无甚反应.

美国供应管理协会(ISM)报告周五显示,本月美国中西部地区企业活动增幅高于预期,受新增订单和就业跃升的支撑.

汤森路透/密西根大学周五公布的调查显示,美国9月消费者信心指数终值为59.4(路透调查预估为57.8),初值为57.8.[US-ECI-CMN]

纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约85.8亿股,高于今年均值79.6亿股.

纽约证交所涨跌股数比约为1:4,Nasdaq市场则约为2:7.(完)

--编译 李富强/李军;审校 母红

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