版本:
中国
亚洲 | 2011年 10月 1日 星期六 05:54 BJT

〔美国股市〕欧洲银行股ADR大跌,因担心希腊债务危机蔓延

路透纽约9月30日电---德意志银行和瑞信等在美国股市挂牌交易的欧洲银行美国存托凭证(ADR)周五大跌,拉低美国同业,因对希腊可能债务违约,令危机蔓延的担忧升温.

美股录得三年最差季度表现,摩根士丹利下挫逾10%,其债务担保成本跳升.

瑞信(CS.N)大跌6.2%,报26.24美元,德意志银行(DB.N)急挫9%,报34.61美元.

纽约梅隆银行ADR指数.BKADR大跌3.03%;标准普尔500指数.SPX收挫2.5%.

纽约梅隆银行的欧洲企业ADR指数.BKEUR跌3.16%,亚洲企业ADR指数.BKAS跌2.82%.

香港股市周五下滑,季度表现为10年最差,中资企业ADR指数.BKCN收低2.63%.

百度(BIDU.O)下滑3.1%,报106.91美元,昨日该股暴跌近10%,在过去两周跌幅达27%.(完)

--编译 李军;审校 母红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐