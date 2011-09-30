〔美国股市〕欧洲银行股ADR大跌,因担心希腊债务危机蔓延

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透纽约9月30日电---德意志银行和瑞信等在美国股市挂牌交易的欧洲银行美国存托凭证(ADR)周五大跌,拉低美国同业,因对希腊可能债务违约,令危机蔓延的担忧升温.
美股录得三年最差季度表现,摩根士丹利下挫逾10%,其债务担保成本跳升.
瑞信(CS.N)大跌6.2%,报26.24美元,德意志银行(DB.N)急挫9%,报34.61美元.
纽约梅隆银行ADR指数.BKADR大跌3.03%;标准普尔500指数.SPX收挫2.5%.
纽约梅隆银行的欧洲企业ADR指数.BKEUR跌3.16%,亚洲企业ADR指数.BKAS跌2.82%.
香港股市周五下滑,季度表现为10年最差,中资企业ADR指数.BKCN收低2.63%.
百度(BIDU.O)下滑3.1%,报106.91美元,昨日该股暴跌近10%,在过去两周跌幅达27%.(完)
--编译 李军;审校 母红
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。