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债券 | 2011年 9月 26日 星期一 23:36 BJT

〔表格〕美国财政部标售三个月国库券得标利率0.020%,投标倍数为4.56

路透华盛顿9月26日电---美国财政部称,其三个月期国库券的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 0.020

中值 0.010

低值 0.000

投资 0.020

价格/得标

价格 99.994944

比率 27.03%

投标倍数 4.56

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 29,000,938,800

总投标 132,232,055,500

竞争性投标得标 27,114,534,300

非竞争性投标得标 889,204,500

FED附加 0

发行细节

发行日 2011/09/29

到期日 2011/12/29

CUSIP码 9127953Z2

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 李军;审校 母红

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