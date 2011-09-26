〔美国债市〕3M等企业在投资级别公司债市场发债,因悲观情绪有所缓解

IFR纽约9月26日电---周一上午,各家企业利用新债发售窗口打开的机会发债,因市场乐观认为欧洲将受到来自全球其他国家压力,而会采取决定性措施防止希腊问题扩散并阻止地区债务危机转变成全球性灾难,市场因此上涨.

尽管周末的20国集团(G20)财长会议未能就欧元区主权债务危机达成解决方案,但全球范围内股市仍开高,鼓励一系列新债发行.

3M(MMM.N)发售指标五年期债券,其到期日为2016年9月30日,评级为AA2/AA-.花旗、德意志银行、高盛和摩根士丹利让联席簿记行,其中德银和摩根士丹利分别任主被动簿记行.市场传言定价将在较可比公债利差加码75个基点区域,但官方最终宣布定价在65个基点.

PACCAR Financial宣布3.50亿美元三年期新券,评级为A1/A+.花旗、摩根大通和MUS为联席簿记行.市场传言定价在较可比公债利差加码125个基点区域.

PPL旗下子公司LG&E and KU Energy透过法国巴黎银行、加拿大皇家银行和瑞银发售2.50亿美元10年期债券,评级为Baa2/BBB-/BBB+.该交易据传定价较可比公债利差加码225个基点区域.

另外,Private Export Funding亦发售3亿美元10.75年期新券,Dolphin Subsidiary II发售五年期和10年期新券.

截至中午,10年期美国公债收益率走阔0.067个基点至1.9%.黄金下跌2.25%至每盎司1602.90美元.道指上涨1.41%至10,923.20.所有主要欧洲股指均走高.IG17指数收窄1.125个基点至139.00.HY16指数涨0.25至92.00.(完)

--编译 洪曦;审校 李军

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