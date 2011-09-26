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市场报道 | 2011年 9月 27日 星期二 05:33 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货因空头回补反弹收高

路透芝加哥9月26日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一收高,因技术面呈超卖,有空头回补买盘,且美国大平原天气干燥影响硬红冬麦播种.

西欧小麦价格小涨,交投迟滞,交易商权衡是否近期价格回落提供了买入的机会.对欧元区债务危机加重的担忧引发市场谨慎情绪.

一农业气象学家周一表示,本周美国大平原硬红冬麦种植区预计将有零星少量降雨,旱情短期难以缓解.

摩根士丹利表示,对经济衰退的担忧日益加重对农产品价格构成关键的下滑风险,该行下调2011-12年度小麦价格预估.

商品期货交易委员会(CFTC)数据显示,截至上周二的一周,基金经理人将对CBOT小麦期货的空头押注增至27个月最多水准,因对经济疲弱的忧虑导致价格下挫.

12月小麦期货跌穿所有关键的移动均线水准,九日相对强弱指标(RSI)报26.

12月小麦期货WZ1收高7-1/2美分,报6.48-1/4美元.

今日CBOT小麦期货的预估成交量为67,415口.(完)

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--编译 李军;审校 母红

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