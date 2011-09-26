〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货因空头回补反弹收高

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透芝加哥9月26日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一收高,因技术面呈超卖,有空头回补买盘,且美国大平原天气干燥影响硬红冬麦播种.
西欧小麦价格小涨,交投迟滞,交易商权衡是否近期价格回落提供了买入的机会.对欧元区债务危机加重的担忧引发市场谨慎情绪.
一农业气象学家周一表示,本周美国大平原硬红冬麦种植区预计将有零星少量降雨,旱情短期难以缓解.
摩根士丹利表示,对经济衰退的担忧日益加重对农产品价格构成关键的下滑风险,该行下调2011-12年度小麦价格预估.
商品期货交易委员会(CFTC)数据显示,截至上周二的一周,基金经理人将对CBOT小麦期货的空头押注增至27个月最多水准,因对经济疲弱的忧虑导致价格下挫.
12月小麦期货跌穿所有关键的移动均线水准,九日相对强弱指标(RSI)报26.
12月小麦期货WZ1收高7-1/2美分,报6.48-1/4美元.
今日CBOT小麦期货的预估成交量为67,415口.(完)
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--编译 李军;审校 母红
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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