〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收高,从超卖水准反弹

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透芝加哥9月24日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一收高,从技术面超卖水准反弹,并受到股市回升提振.
Informa Economics上周五预期2012年美国农户播种9,430万英亩玉米,为二战後最大.
商品期货交易委员会(CFTC)数据显示,截至上周二的一周,大型投机商连续第三周削减CBOT玉米的净多头仓位,因投资人担心全球经济而撤离市场.
美国中西部东部地区天气潮湿拖慢玉米收割,而西部地区天气干燥带动了收割的进度.
12月玉米期货CZ1升9-1/2美分,收报6.48美元.
12月玉米期货关键技术支撑位在200日移动均线切入位6.41-1/4,九日相对强弱指标(RSI)报24.
今日CBOT玉米期货的预估成交量为204,677口.(完)
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--编译 李军;审校 母红
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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