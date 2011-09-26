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市场报道 | 2011年 9月 27日 星期二 05:33 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收高,从超卖水准反弹

路透芝加哥9月24日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一收高,从技术面超卖水准反弹,并受到股市回升提振.

Informa Economics上周五预期2012年美国农户播种9,430万英亩玉米,为二战後最大.

商品期货交易委员会(CFTC)数据显示,截至上周二的一周,大型投机商连续第三周削减CBOT玉米的净多头仓位,因投资人担心全球经济而撤离市场.

美国中西部东部地区天气潮湿拖慢玉米收割,而西部地区天气干燥带动了收割的进度.

12月玉米期货CZ1升9-1/2美分,收报6.48美元.

12月玉米期货关键技术支撑位在200日移动均线切入位6.41-1/4,九日相对强弱指标(RSI)报24.

今日CBOT玉米期货的预估成交量为204,677口.(完)

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--编译 李军;审校 母红

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