〔英国债市〕英债期货跌至六周低点,因法德承诺寻找解决债务危机新途径

* 英债期货跟随德债重挫,因股市大涨

* 法德承诺寻找解决债务危机新途径,提振风险意愿

* 英国央行开始新一轮资产购买计划

路透伦敦10月10日电---英债期货周一跌至六周低点,此前法国和德国承诺寻找解决债务危机新途径後,提振了风险意愿,带动股市大涨,重创核心公债.

英国股市富时100指数.FTSE大涨1.8%,12月英债期货FLGZ1收挫近一大点,报127.19,盘中低见126.94.

可比德债期货FGBLZ1下跌79个跳动点,因对解决欧洲债务危机取得进展的希望殃及避险资产吸引力.

德国总理梅克尔和法国总统萨科奇表示,他们将在月底前发布计划.欧股.FTEU3收高1.72%.

现货市场,10年期英债收益率GB10YT=RR上扬10个基点,报2.568%,为8月底来最高.10年期英债/德债收益率差扩阔至约50个基点.

策略师表示,英债表现逊色,因投资人出脱英债期货仓位,转持现货公债,因英国央行新一轮750亿英镑购买公债计划中只购买现货公债.

周二英国国内焦点将是工业生产数据.(完)

--编译 李军;审校 于春红

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