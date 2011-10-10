〔英国债市〕英债期货跌至六周低点,因法德承诺寻找解决债务危机新途径

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
* 英债期货跟随德债重挫,因股市大涨
* 法德承诺寻找解决债务危机新途径,提振风险意愿
* 英国央行开始新一轮资产购买计划
路透伦敦10月10日电---英债期货周一跌至六周低点,此前法国和德国承诺寻找解决债务危机新途径後,提振了风险意愿,带动股市大涨,重创核心公债.
英国股市富时100指数.FTSE大涨1.8%,12月英债期货FLGZ1收挫近一大点,报127.19,盘中低见126.94.
可比德债期货FGBLZ1下跌79个跳动点,因对解决欧洲债务危机取得进展的希望殃及避险资产吸引力.
德国总理梅克尔和法国总统萨科奇表示,他们将在月底前发布计划.欧股.FTEU3收高1.72%.
现货市场,10年期英债收益率GB10YT=RR上扬10个基点,报2.568%,为8月底来最高.10年期英债/德债收益率差扩阔至约50个基点.
策略师表示,英债表现逊色,因投资人出脱英债期货仓位,转持现货公债,因英国央行新一轮750亿英镑购买公债计划中只购买现货公债.
周二英国国内焦点将是工业生产数据.(完)
--编译 李军;审校 于春红
美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 欧美主要国家发债预告...[D/DIARYCN]
美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]
美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]
美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]
美国机构债市场.........[AGN/CN] 伦敦美债..................[US/LCN]
美国公司债市场.........[USC/CN] 东京美债..................[US/TCN]
美林美国债券指数...[MER/USBOND] 韩国债市...................[KR/CN]
台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]
王凯债市专栏...........[CN/OCN] 中国债市...................[CN/CN]
美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>
债券新闻..............[DBT-CMN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透上海2月7日 - 中国财政部周三将招标发行一年和10年新发国债。路透调查显示，今年春节前后中国央行调升多个政策利率以来，债市走势持续低迷，周二现券情绪午后虽有所平复，但长端预期仍然偏弱，短久期品种相对受到青睐；两期债中标利率料接近二级，预测均值分别落在2.78%和3.46%。