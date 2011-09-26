〔USDA报告〕截至9月25日当周美国作物生长报告摘要(表)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿9月26日电---美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布主要美国农作物资讯如下(所有数据均为百分比):
一周截至日 09/25/11 09/18/11 09/25/10 五年均值
棉花生长情况
- 优 4 4 14 --
- 良 25 23 41 --
- 普通 27 28 31 --
- 差 19 20 10 --
- 很差 25 25 4 --
玉米生长状况
- 优 11 11 19 --
- 良 41 40 47 --
- 普通 28 28 21 --
- 差 13 13 9 --
- 很差 7 8 4 --
大豆生长情况
- 优 10 10 17 --
- 良 43 43 46 --
- 普通 29 29 24 --
- 差 13 13 9 --
- 很差 5 5 4 --
稻米生长情况
- 优 22 24 -- --
- 良 39 40 -- --
- 普通 29 27 -- --
- 差 9 8 -- --
- 很差 1 1 -- --
棉花结桃率 76 69 77 65
棉花盛铃率 13 11 17 14
玉米凹损率 96 92 99 96
玉米成熟率 63 46 83 64
玉米收割率 15 10 26 16
大豆落叶率 58 33 74 68
大豆收割率 5 -- 15 11
稻米收割率 57 47 73 60
冬麦种植率 26 14 32 35
冬麦出芽率 6 -- 10 10
春麦收割率 96 93 89 95(完)
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--编译 李军;审校 母红
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