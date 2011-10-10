〔欧洲股市〕连续第四日收涨,受助于德法制定计划解决危机并增强银行业

* 泛欧绩优股指数300指数收升1.7%

* 汽车股和矿业股涨幅居前

路透伦敦10月10日电---欧洲股市周一连续第四日收涨,受助于对德法两国制定计划扶助解决欧元区债务危机并增强该地区受困银行业的乐观情绪.

股市缩量普涨,部分对经济敏感的类股表现最佳,因决策者的计划提振市场人气.STOXX欧洲600汽指数.SXAP攀升4.4%,STOXX欧洲600基本资源指数.SXPP上涨2.5%.

法国和德国领导人周日承诺在11月之前制定一套综合性计划,为不断升级的希腊债务问题以及该地区银行资本重组找到可持续的解决方案,以缓解市场担忧.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高1.7%,报963.89点,自9月23日触及低位後累计上扬13%,但年内仍下跌逾14%.

部分策略师因上述计划缺乏细节仍持怀疑态度,且仍看跌股市.

"今日的走势为释然性上海葬,并入令人意外,因过去五到六周市场人气十分利空,"Scottish Widows的国际股市部主管Michael McNaught-Davis称.该公司管理着1,450亿英镑的资产.

"还需服用一些苦药.很难在不导致经济陷入衰退的情况下出脱所有这些债务."

今日成交量为90日均值的77%,美国政府和公债市场因哥伦布日休市.

一些策略师也在美国业绩期前表现谨慎.美国铝业(AA.N)将在周二为美股第三季业绩期拉开帷幕.摩根大通(JPM.N)也将在本周稍後公布业绩.

英国富时100指数.FTSE上升1.8%,报5,399.00点;德国股市DAX指数.GDAXI劲扬3.02%,报5,847.29点,法国CAC-40指数.FCHI上扬2.13%,报3,161.47点.(完)

--编译 母红;审校 李军

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