〔加拿大汇市〕加元兑美元收盘变动不大,盘中走势反复

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透多伦多9月26日电---加元兑美元周一收盘变动不大,盘中走势反复,因市场受到对救助欧洲负债沉重国家谈判进展的希望和悲观情绪左右.
因对欧元区债务危机乐观情绪带动,股市大涨,道琼工业指数.DJI收高2.53%.
但银价急挫达16%,金价大跌近4%,受商品对冲基金套现弥补其他市场损失引发的强劲抛售以及动能抛盘打压.
加元兑美元CAD=D4收报1.0283加元或0.9725美元,上周五收报1.0294加元或0.9714美元,盘中加元跌至1.0386加元或0.9628美元的去年9月9日来最低.(完)
--编译 李军;审校 母红
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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