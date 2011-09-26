〔美国债市〕公债价格下跌,因市场认为快将出台欧洲债务危机解决办法

* 投资人悲观情绪降温刺激对股市的买兴

* 10年期公债收益率创下"卖短债买长债"行动宣布以来最高

* 30年期长债大跌两个大点,收益率逼近3%

* 通膨保值债券(TIPS)损盈平衡通胀率反映通缩忧虑

路透纽约9月26日电---美国公债价格周一下滑,因对欧洲领导人将决心动用更多资金援助受困国家的希望激活了对股市的一些买兴,令对美国公债的避险需求降低.

指标10年期公债US10YT=RR收益率(殖利率)升至1.90%,为美国联邦储备理事会上周宣布卖短债买长债行动以来最高水准.美联储的行动旨在降低抵押贷款利率和其他长期借款成本,以刺激迟滞的美国经济复苏.

"对欧洲央行和其他机构将介入,为欧洲提供一些流动性和支持的希望重燃."BMO Capital驻芝加哥公债交易部门主管Scott Graham表示.

"我认为公债市场也受股市走势影响."他表示.

但对欧洲领导人是否能团结应对债务危机的疑虑犹存,投资人担心欧洲的债务危机可能演变为全球性信贷危机,将全球经济拉回三年前的衰退.

"欧洲的问题严重.目前更多的仍是嘴上工夫,不见实际行动."纽约R.W. Pressprich & Co美国机构债和公债交易部门主管Larry Milstein表示.

债券交易商为本周公司债发售以及990亿美元公债供应做准备,也令美国公债价格下跌压力加大.

10年期公债收益率从上周五触及的逾60年低点1.674%反弹,当时投资人担心欧洲领导人无法控制债务问题,且全球经济放缓刺激投资人寻求流动性高的低风险资产.

30年期长债US30YT=RR跌1-30/32,收益率报2.987%,上周五低见2.74%,为2009年1月来最低.

对希腊削减债务,得以避免违约取得进展的希望以及振兴欧洲银行的计划提振美股.标准普尔500指数.SPX大涨2.33%.[.NCN]

**还没有行动计划**

政策制定者周五讨论了增加欧元区欧洲金融稳定机构(EFSF)救助基金规模的可能性,但没有就任何行动达成协议.

投资人仍担心欧洲领导人控制危机的能力,并预期市场将保持波动.

对美国经济趋疲的担忧也可能继续为债市提供支撑.

穆迪投资服务周一表示,总统奥巴马的减赤计划会对美国评等有利,但实施的机率"极低".

美国议员对如何削减该国创纪录财赤的分歧越来越大,国会对政府支出的讨论再度陷入僵局可能令本周政府停运.

公债收益率也反映出投资人再度担心通缩,因经济又看似会重陷衰退.

由10年期TIPS和10年期公债收益率差所量度的通胀预期降至一年最低水准.

TIPS损盈平衡通胀率收报1.80%,周五低见1.70%,为去年9月来最低.

根据Tradeweb,在"标售前"市场中,交易商预计周二财政部标售的350亿美元两年期公债得标利率将为0.235%,将高于上个月两年期公债标售时的0.222%历史最低得标利率.

-----------------------2023GMT--------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 99-26/32 (-01/32) 0.231

五年期公债US5YT=RR 100-15/32 (-07/32) 0.906

10年期公债US10YT=RR 102-02/32 (-19/32) 1.895

30年期公债US30YT=RR 115-03/32(-1-28/32) 2.983(完)

--编译 李军;审校 母红

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