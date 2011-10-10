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市场报道 | 2011年 10月 11日 星期二 04:54 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收涨,但远低于日内高位

路透芝加哥10月10日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一收涨,交易商称,受助于美元疲弱提振对美国商品的需求.

交易商称,玉米收盘价远低于日内高位,因农户在开盘上涨後锁定获利.

CBOT玉米成交清淡,低于30和250日均值.

美元指数周一回落1.6%,反应投资者买入建立部分风险较高头寸的意愿,之前德法两国承诺制定解决主权债危机的全面计划.

美国中西部干燥天气可能令玉米和大豆收割进展良好,令大量供应流入市场.投资者对此反应甚微.

美国农业部周度作物生长报告推迟到周二公布.

CBOT-12月玉米合约CZ1收高5美分,报每蒲式耳6.05美元.

今日CBOT玉米预估成交量为222,923口.

欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]

--编译 母红;审校 李军

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