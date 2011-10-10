〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收涨,但远低于日内高位

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透芝加哥10月10日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一收涨,交易商称,受助于美元疲弱提振对美国商品的需求.
交易商称,玉米收盘价远低于日内高位,因农户在开盘上涨後锁定获利.
CBOT玉米成交清淡,低于30和250日均值.
美元指数周一回落1.6%,反应投资者买入建立部分风险较高头寸的意愿,之前德法两国承诺制定解决主权债危机的全面计划.
美国中西部干燥天气可能令玉米和大豆收割进展良好,令大量供应流入市场.投资者对此反应甚微.
美国农业部周度作物生长报告推迟到周二公布.
CBOT-12月玉米合约CZ1收高5美分,报每蒲式耳6.05美元.
今日CBOT玉米预估成交量为222,923口.
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--编译 母红;审校 李军
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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