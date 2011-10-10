〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收高近2%,因美元下跌

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透芝加哥10月10日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一收高近2%,加入大宗商品全线上涨之列,此前法国和德国表示将拿出遏制欧元区危机的计划.
受此消息影响,美元指数.DXY跌近1.6%,提振了包括谷物和原油在内的美元计价大宗商品.
今日现货大豆Sc1涨1.86%,创下六周来最大单日涨幅.过去五周大豆价格下跌,上周现货价格曾跌至近一年低点, 因此其将出现反弹.
但交易商说,周末美国中西部进行了热火朝天的收割,此後出现的对冲相关卖盘使大豆期货脱离了当日高位.
美国中西部基本良好的作物天气持续有利于收割,但预计本周後半段多数作物带将出现一些小阵雨.
大豆期货交投热络,成交量比前30天均值高出约19%.
美国农业部周度作物生长报告推迟到周二公布.
11月大豆期货SX1收高19-1/4美分,报每蒲式耳11.77-1/2美元.
10月豆油合约BOc1收高0.79美元,收报每磅49.86美分.CBOT-10月豆粕合约SMc1升4.6美元,收报每短吨304.7美元.
今日CBOT大豆预估成交量为253,866口,豆油为78,884口,豆粕为41,644口.(完)
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--编译 于春红;审校 李军
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