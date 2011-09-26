〔加拿大股市〕跳升2.13%,因欧洲官员应对债务危机希望提振风险意愿

路透多伦多9月26日电---加拿大股市多伦多S&P/TSX综合指数周一跳升逾2%,从14个月低点反弹,因对欧洲官员应对希腊债务危机的希望提振了投资人的风险意愿.

一欧洲央行高级官员表示,欧洲政策制定者正在讨论扩大欧元区救助基金的规模以便更有效应对该地区主权债危机的途径.

但欧元区官员淡化了有关希腊债务减半以及欧洲银行资本重组的初步计划,称这些计划还未摆在桌面.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收高244.32点,或2.13%,报11,707.19点,盘中低见11,293.63点,为2010年7月以来最低.

10大类股中有九类上涨.(完)

--编译 李军;审校 母红

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