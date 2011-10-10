〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货上涨,受美元下跌提振

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透芝加哥10月10日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一上涨,因美元下跌,以及投资者买入谷物对冲通胀.
分析师称,周一的上涨缺乏基本面支撑,成交清淡导致价格容易被推高.
CBOT成交量约50,500口,低于30日均值74,270口和250日均值102,572口.
周末美国大平原南部部分地区的大量降雨增加了土壤湿度.但是交易商称,天气状况符合市场预估,并未引起多大反应.
12月小麦期货WZ1收高4美分,报6.11-1/2美元.(完)
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--编译 李富强;审校 母红
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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