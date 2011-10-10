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市场报道 | 2011年 10月 11日 星期二 02:52 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货上涨,受美元下跌提振

路透芝加哥10月10日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一上涨,因美元下跌,以及投资者买入谷物对冲通胀.

分析师称,周一的上涨缺乏基本面支撑,成交清淡导致价格容易被推高.

CBOT成交量约50,500口,低于30日均值74,270口和250日均值102,572口.

周末美国大平原南部部分地区的大量降雨增加了土壤湿度.但是交易商称,天气状况符合市场预估,并未引起多大反应.

12月小麦期货WZ1收高4美分,报6.11-1/2美元.(完)

欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]

--编译 李富强;审校 母红

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