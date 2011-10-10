〔金属期市〕期铜连升第四日,因德法领导人承诺解决欧元区债务危机

* 期铜连升第四日

* 德法领导人承诺解决欧元区债务危机刺激升势

* 铜库存减少,中国买家料逢低承接

* 关注周二英国工业生产数据

路透纽约/伦敦10月10日电---期铜周一连升第四日,此前德法领导人承诺解决欧元区债务危机殃及美元的避险吸引力,引发风险资产市场普涨.

法国和德国领导人周日承诺在11月之前制定一套综合性计划,为不断升级的希腊债务问题以及该地区银行资本重组找到可持续的解决方案,以缓解市场担忧.这给部分市场一些宽慰.

随着投资人对危机将得以解决的信心增强,资金开始回到铜市,中国黄金周假期结束,开始有需求回暖迹象.

铜价在仅一周时间内就由6,700美元下方的13个月低点反弹近13%.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3收涨120美元,收报每吨7,495美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)12月期铜合约HGZ1收高9.45美分或2.9%,至每磅3.3680美元,盘中交易区间为3.2775-3.3910美元.

但四日连涨中成交都不高.根据汤森路透初步数据,纽约市场成交量略高于3.7万口,较30日均值低逾三分之一.

欧元兑美元录得15个月最大升势也对铜价有支撑.[FRX/CN]

黄金周後首个交易日,中国买盘迟滞,分析师谨慎的认为现在判断中国需求是否开始改善为时过早.

巴克莱资本在研究报告中表示,"随着中国投资人黄金周後回场,LME铜价在目前水准获得一些支撑,但中国铜买家的人气保持谨慎."

"中国投资人可能也要等到希腊债务危机以及欧洲的银行资本重组有更明确的综合解决办法後,才会更放心的建立多头仓位."巴克莱资本称.

另外,数据显示LME铜库存下降4,575吨,至462,525吨,韩国有大量库存减少.

以下为1752 GMT基本金属主力合约报价:

2010年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 337.65 10.30 +3.15 444.70 -24.07

LME期铝 2258.00 30.00 +1.35 2470.00 -8.58

LME期铜 7494.00 119.00 +1.61 9600.00 -21.94

LME期铅 2005.00 61.00 +3.14 2550.00 -21.37

LME期镍 23050.00 150.00 +0.66 26900.00 -14.31

LME期锡 23050.00 150.00 +0.66 26900.00 -14.31

LME期锌 1950.00 30.00 +1.56 2454.00 -20.54

上海期铝 16675.00 35.00 +0.21 16840.00 -0.98

上海期铜 54480.00 -310.00 -0.57 71850.00 -24.18

上海期锌 15110.00 -290.00 -1.88 19475.00 -22.41

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 李军;审校 母红

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