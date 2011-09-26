〔国际油市〕NYMEX原油期货收高,因市场对欧元区解决债务危机乐观

* 股市和油价从低点反弹,因对欧元区解决债务危机抱持希望

* 路透调查显示美国原油库存减少,成品油库存增加

* 关注周二2030GMT的API库存数据

路透纽约9月26日电---美国原油期货周一收高,从六周低点反弹,因市场乐观认为欧洲官员将找到途径,帮助希腊缓和债务负担,并解决欧元区债务危机.

美国原油期货跟随美股上扬,美国股市周一大幅收涨,有关欧洲官员将找到削减希腊债务并支撑银行业途径的希望令市场人气改善.[.NCN]

欧元兑美元周一在纽约尾盘收复大部分失地,此前美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)报导称,欧洲官员正在商讨意在增强欧洲银行的稳定性的详细计划.[FRX/CN]

数据显示美国8月新屋销售降至六个月低点,但此间市场摆脱了该数据影响.

交易商将焦点转向美国周度原油和成品油库存数据.

路透对分析师进行的初步调查显示,预计上周原油库存减少20万桶,预估区间很宽,从增加500万桶到减少360万桶不等.

预计馏分油库存增加60万桶,汽油库存增加120万桶.

纽约商业期货交易所(NYMEX)-11月原油期货CLX1收高0.39美元,或0.49%,结算价报每桶80.24美元,今日盘中交投区间为77.11-81.29美元.前者是8月9日来的最低.

结算後,11月原油期货进一步大涨1.51美元或1.89%,报81.36美元.

ICE布兰特原油期货LCOX1跌0.03美元,报103.94美元,盘中低见101.66美元,为8月9日来最低.

美国原油期货较布兰特原油期货的贴水缩窄至23.70美元,上周五报24.12美元.

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

11月原油 80.24 0.39 0.5% 77.11 81.42 310,588 427,569

12月原油 80.48 0.36 0.5% 77.38 81.67 86,096 143,716

10月RBOB汽油 2.5694 0.0147 0.6% 2.5137 2.5976 19,516 30,449

11月RBOB汽油 2.5284 0.0040 0.2% 2.4716 2.5575 42,604 59,377

10月取暖油 2.7915 -0.0043 -0.2% 2.7528 2.8374 21,772 35,821

11月取暖油 2.8030 -0.0029 -0.1% 2.7624 2.8465 53,335 65,957

ICE合约

11月布兰特 103.94 -0.03 0.0% 101.66 105.34 194,075 244,205

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 513,967 797,647 656,531 1,368,782 12,765

汽油 100,698 146,760 125,754 269,904 -2,718

取暖油 121,775 170,843 122,262 323,615 -4,025 (完)