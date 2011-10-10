〔纽约期市〕ICE原糖期货、美国可可和咖啡市场上涨,因美元下跌

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透纽约/伦敦10月10日电---洲际交易所(ICE)原糖期货周一收高逾5%,美国可可和咖啡市场亦上涨,主要因美元下跌且许多大宗商品强劲上扬提供了支撑.
像其他大宗商品一样,软性商品因全球市场走强而获得支撑.欧元强劲上扬,因德国和法国承诺将推出解决欧债危机的新举措.
ICE-3月原糖合约SBH2涨1.12美分,或4.45%,报每磅26.28美分,盘中一度上涨1.47美分,或近6%,升至26.63美分的日高.
Liffe-12月白糖期货LSUZ1涨26.40美元,或4%,收报每吨680.10美元.
阿拉比卡咖啡期货上涨是因为市场扩大近期反弹之势,受益于金融市场走势更加正面以及全球库存紧张.但伦敦罗布斯塔咖啡期货下跌.
ICE-12月阿拉比卡咖啡期货KCZ1涨1.95美分,收报每磅2.263美元.
伦敦1月罗布斯塔咖啡期货LRCc2跌6美元,报每吨1,977美元.
ICE-12月可可期货CCZ1涨4美元,收报每吨2,656美元.
伦敦12月可可期货LCCH2跌10英镑,报每吨1,707英镑.(完)
--编译 于春红;审校 母红
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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