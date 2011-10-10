〔纽约期市〕ICE原糖期货、美国可可和咖啡市场上涨,因美元下跌

路透纽约/伦敦10月10日电---洲际交易所(ICE)原糖期货周一收高逾5%,美国可可和咖啡市场亦上涨,主要因美元下跌且许多大宗商品强劲上扬提供了支撑.

像其他大宗商品一样,软性商品因全球市场走强而获得支撑.欧元强劲上扬,因德国和法国承诺将推出解决欧债危机的新举措.

ICE-3月原糖合约SBH2涨1.12美分,或4.45%,报每磅26.28美分,盘中一度上涨1.47美分,或近6%,升至26.63美分的日高.

Liffe-12月白糖期货LSUZ1涨26.40美元,或4%,收报每吨680.10美元.

阿拉比卡咖啡期货上涨是因为市场扩大近期反弹之势,受益于金融市场走势更加正面以及全球库存紧张.但伦敦罗布斯塔咖啡期货下跌.

ICE-12月阿拉比卡咖啡期货KCZ1涨1.95美分,收报每磅2.263美元.

伦敦1月罗布斯塔咖啡期货LRCc2跌6美元,报每吨1,977美元.

ICE-12月可可期货CCZ1涨4美元,收报每吨2,656美元.

伦敦12月可可期货LCCH2跌10英镑,报每吨1,707英镑.(完)