〔纽约期市〕ICE期棉在清淡交投中收涨,静待农业部月度供需报告

路透纽约10月10日电---期棉周一收涨,因投资者回补空头,成交清淡,分析师称,市场静待美国农业部本周公布关键的月度供需报告.

洲际交易所(ICE)指标12月棉花期约CTZ1收高1.36美分,报每磅1.0334美元,盘中交易区间为1.0211-1.039美元.过去12日,市场交投区间大致为0.98-1.04美元.

汤森路透初步数据显示,周一成交量为逾8,000口,较30日均值低逾三分之一.

德州MCM Inc的分析师Jobe Moss称,"这是美元引发的涨势."

交易商称,棉花自9月中以来累计回落近10%後反弹.

市场目前静待美国农业部周三1230 GMT公布的月度供需报告.

交易商称,将寻求证实农业部将逐步调降1,656万包(每包480磅)的美国2011/12年棉花产量预估.

洲际交易所(ICE)数据显示,截至10月7日,棉花市场未平仓合约为153,958口,10月6日为153,340口.ICE数据显示,周五成交量为7,552口,是9月16日来最低.(完)