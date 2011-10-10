〔美国股市〕劲升逾3%,因德法两国承诺将推出解决主权债危机的计划

* 标普500指数7月来首次升穿50日移动均线切入位

* 欧洲消息带动股市,焦点可能转往业绩

* 道指收高3%,标普500指数劲扬3.4%,Nasdaq指数大涨3.5%

路透纽约10月10日电---美国股市周一大涨逾3%,延续上周涨势,德法两国承诺将推出解决主权债危机的计划後,提升欧元区债务危机可能得到解决的希望.

升势带动标普500指数7月底来首次升穿50日移动均线切入位,这是利多的技术信号.标普500指数目前较周二重回预计的低点反弹了约11%,上周二该指数一度跌至熊市区域.

近期跌势中最惨的金融股今日领涨,KBW银行股指数.BKX跳升5.3%,摩根大通(JPM.N)升4%,报31.94美元,美国银行(BAC.N)大涨4.9%,报6.2美元.

但今日交投清淡,成交量为7月来第二低,可能无法预示长期趋势.升势是受空头回补和经理人买入股票以试图追涨所致.

"这基本上是从深度超卖水准中的反弹."The Davidson Cos首席市场策略师Fred Dickson表示,"交易商作空美元,投入包括股票在内的风险资产."同标普500指数走势有强劲关联的欧元/美元EUR=今日录得15个月最大升幅.

法国和德国领导人周日承诺在11月之前制定一套综合性计划,为不断升级的希腊债务问题以及该地区银行资本重组找到可持续的解决方案,以缓解市场担忧.

周二收盘後,美国铝业(AA.N)将公布业绩,为业绩期拉开帷幕,业绩期可能在未来几周影响股市.

道琼工业指数.DJI劲扬330.06点,或2.97%,报11,433.18点;标准普尔500指数.SPX急升39.43点,或3.41%,报1,194.89点.Nasdaq指数.IXIC大涨86.70点,或3.5%,报2,566.05点.

标普500指数下一阻力水准在1,200点和1,230点.

法国-比利时银行Dexia (DEXI.BR)将被国有化被视为是政府会介入不让大型银行倒闭的迹象,这给欧元区问题得以解决的乐观情绪再添一笔.

能源和材料股涨幅也居前,道琼运输平均指数.DJT劲扬3.9%,科技股也展现力道,费城半导体指数.SOX升2.8%.

汤森路透数据显示,预计原材料和能源企业第三季盈利增长最多.美国铝业收高3.9%,报10.09美元.

成交低于均值,可能是受美国哥伦布日假期影响,今日政府机构和美国公债市场休市.

纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约68.2亿股,低于今年迄今的日成交均值80.3亿股.

纽约证交所涨跌股数之比约为11:1,Nasdaq市场则约为5:1.(完)

--编译 李军;审校 于春红

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