〔国际油市〕NYMEX原油期货收涨,关注欧洲危机解决计划和科威特出口暂停

* 德法两国称正在制定新的救助计划

* 科威特原油出口暂停,因海关工人罢工

* API库存数据推迟至周三公布

路透纽约10月10日电---美国原油期货周一连续第四日收涨,受助于德法两国承诺将推出解决欧元区债务危机的计划,以及海关工人罢工导致科威特原油出口暂停.

德国和法国领导人周日承诺将在月底前拿出解决欧元区债务危机的新举措.

两位驻科威特的运输业消息人士称,科威特港口包括油轮在内的船只通行暂停,因该国海关工会罢工.

欧元兑美元走强,录得15个月最大涨幅,之前德法两国承诺推出保护银行业和欧元区不受债务危机影响的计划.

美元指数回落逾1%,扶助提振美元计价油价.

美国上周原油库存数据因周一的哥伦布日假期推後一天公布.

美国石油协会(API)将于周三公布数据,美国能源资料协会(EIA)将于周四公布库存数据.

纽约商业期货交易所(NYMEX)-11月原油期货CLc1收升2.43美元,或2.93%,结算价报每桶85.41美元,盘中交投区间在82.75-86.09美元.

国际能源署官员称,利比亚的原油产量可能在2013年前恢复至战前水平,如果石油公司能像目前看起来那样迅速恢复生产活动.

交易所数据显示,投机商削减布兰特原油LCOc1和汽油LGOc1多头头寸,因油市在10月4日当周走低.

中国政府称,中国将自今年11月1日起在全国范围内实施原油、天然气资源税改革.周一公布修改後的资源税暂行条例称,将对原油、天然气按销售额的5-10%徵收资源税.[ID:nCN2011765]

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

11月原油 85.41 2.43 2.9% 82.75 86.09 232,298 377,540

12月原油 85.59 2.42 2.9% 83.03 86.24 101,863 174,328

11月RBOB汽油 2.6953 0.0477 1.8% 2.6497 2.7219 36,624 56,547

12月RBOB汽油 2.6324 0.0450 1.7% 2.5861 2.6529 33,089 40,837

11月取暖油 2.9039 0.0451 1.6% 2.8449 2.9243 38,631 48,789

12月取暖油 2.8980 0.0468 1.6% 2.8385 2.9162 25,713 25,274

ICE合约

11月布兰特 108.95 3.07 2.9% 105.65 109.33 155,639 170,247

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 473,940 747,117 659,233 1,426,279 12,592

汽油 109,247 136,687 131,638 268,604 -2,120

取暖油 95,696 104,972 134,141 312,742 -8,130(完)