〔韩国数据〕9月PPI按年增幅降至5.7%,因蔬菜价格和电信服务收费下滑

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透首尔10月11日电---韩国央行周二公布的数据显示,韩国9月生产者物价按年增幅从四个月高位回落,因蔬菜价格和电信服务收费降低,抵消了韩元KRW=下跌导致的进口物价上涨的影响.
央行表示,9月生产者物价指数(PPI)KRPPIY=ECI较上年同期升5.7%,8月为升6.6%.
9月PPI中蔬菜价格同比大跌31.5%,令农渔林产品分项下滑7.1%,为去年7月来首次同比下滑.
下表为韩国生产者物价指数变动率,单位为百分比(未经季节调整):
9月 8月 9月 8月
(较前月变动率) (较上年同期变动率)
PPI 0.1 0.3 5.7 6.6
主要类别
农渔林产品 -4.2 4.9 -7.1 12.5
工业产品 0.5 0.1 8.2 8.0
电力,自来水,燃气 0.1 2.4 5.0 6.6
服务业 -0.3 -0.2 1.6 1.9
注:包含石化、纺织及电子在内的工业产品,在整体指数中比重占64.48%,服务业占26.44%,农渔产品则占4.36%.(完)
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--编译 李军;审校 母红
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