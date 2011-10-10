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市场报道 | 2011年 10月 11日 星期二 05:09 BJT

〔韩国数据〕9月PPI按年增幅降至5.7%,因蔬菜价格和电信服务收费下滑

路透首尔10月11日电---韩国央行周二公布的数据显示,韩国9月生产者物价按年增幅从四个月高位回落,因蔬菜价格和电信服务收费降低,抵消了韩元KRW=下跌导致的进口物价上涨的影响.

央行表示,9月生产者物价指数(PPI)KRPPIY=ECI较上年同期升5.7%,8月为升6.6%.

9月PPI中蔬菜价格同比大跌31.5%,令农渔林产品分项下滑7.1%,为去年7月来首次同比下滑.

下表为韩国生产者物价指数变动率,单位为百分比(未经季节调整):

9月 8月 9月 8月

(较前月变动率) (较上年同期变动率)

PPI 0.1 0.3 5.7 6.6

主要类别

农渔林产品 -4.2 4.9 -7.1 12.5

工业产品 0.5 0.1 8.2 8.0

电力,自来水,燃气 0.1 2.4 5.0 6.6

服务业 -0.3 -0.2 1.6 1.9

注:包含石化、纺织及电子在内的工业产品,在整体指数中比重占64.48%,服务业占26.44%,农渔产品则占4.36%.(完)

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--编译 李军;审校 母红

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