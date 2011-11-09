〔韩国数据〕10月PPI按年增幅降至5.6%的10个月最低

纽约期市：期棉下滑1%，因投机客展期或锁定获利
“看似在该合约首个交割通知日前，投机客要么展期，要么锁定获利，”Risk Analytics的独立棉花交易员和咨询师Louis Rose表示。
路透首尔11月10日电---韩国央行周四公布的数据显示,韩国10月生产者物价按年增幅放缓至10个月最低,因蔬菜价格大跌所赐,为该国通胀压力正在减轻的最新迹象.
央行表示,10月生产者物价指数(PPI)KRPPIY=ECI较上年同期升5.6%,9月为升5.7%.增幅为去年12月来最小.
10月PPI中蔬菜价格同比大跌29%,而服务业物价增加1.5%.
下表为韩国生产者物价指数变动率,单位为百分比(未经季节调整):
10月 9月 10月 9月
(较前月变动率) (较上年同期变动率)
PPI 0.0 0.1 5.6 5.7
主要类别
农渔林产品 -5.2 -4.2 -5.3 -7.1
工业产品 0.2 0.5 7.9 8.2
电力,自来水,燃气 2.5 0.1 7.4 5.0
服务业 0.3 -0.3 1.5 1.6
注:包含石化、纺织及电子在内的工业产品,在整体指数中比重占64.48%,服务业占26.44%,农渔产品则占4.36%.(完)
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--编译 李军;审校 利棣儿
“看似在该合约首个交割通知日前，投机客要么展期，要么锁定获利，”Risk Analytics的独立棉花交易员和咨询师Louis Rose表示。
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“欧洲市场今日步履维艰，在政治风险不断升温的背景下，投资人再度规避风险资产，”CMC Markets首席市场分析师Michael Hewson称。