〔韩国数据〕10月PPI按年增幅降至5.6%的10个月最低

路透首尔11月10日电---韩国央行周四公布的数据显示,韩国10月生产者物价按年增幅放缓至10个月最低,因蔬菜价格大跌所赐,为该国通胀压力正在减轻的最新迹象.

央行表示,10月生产者物价指数(PPI)KRPPIY=ECI较上年同期升5.6%,9月为升5.7%.增幅为去年12月来最小.

10月PPI中蔬菜价格同比大跌29%,而服务业物价增加1.5%.

下表为韩国生产者物价指数变动率,单位为百分比(未经季节调整):

10月 9月 10月 9月

(较前月变动率) (较上年同期变动率)

PPI 0.0 0.1 5.6 5.7

主要类别

农渔林产品 -5.2 -4.2 -5.3 -7.1

工业产品 0.2 0.5 7.9 8.2

电力,自来水,燃气 2.5 0.1 7.4 5.0

服务业 0.3 -0.3 1.5 1.6

注:包含石化、纺织及电子在内的工业产品,在整体指数中比重占64.48%,服务业占26.44%,农渔产品则占4.36%.(完)

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