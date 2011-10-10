〔纽约汇市〕欧元兑美元跳涨2%,受欧洲乐观情绪提振(更新版)

(新增文末汇率表格)

* 欧元兑美元有望录得15个月最大单日上涨

* 德国和法国承诺给出应对欧元区危机的计划

* 风险资产上涨,标准普尔500指数和欧元的相关性触及纪录高位

路透纽约10月10日电---欧元兑美元周一有望录得15个月最大单日上涨,受助于德国和法国承诺制定出保护银行业和欧元区免受不断恶化债务危机影响的计划,为进一步上扬铺路.

欧元空头押注过度增加上行动能,欧元兑美元升至1.37美元附近的近三周高位.上周欧元兑美元在EBS交易平台上曾触及九个月低位1.3145美元.

德国和法国领导人在周末的会议後承诺,在11月初的20国集团峰会前给出欧元区银行资本重组、应对希腊债务危机和加快欧元区17国经济协作的可持续计划.

"目前市场因认为欧元区银行危机的解决有向前推进的动能而走高."BMO Capital Markets资深外汇分析师Andrew Busch称.

"在我看来,此举是给全球银行筑起资金沙包组成的大堤,防止希腊违约所造成的水位上涨的冲击."

欧元兑美元EUR=EBS在EBS平台上大涨2%,报1.36988美元,为9月21日以来最高.

欧元兑日圆EURJPY=EBS劲升1.7%至104.77日圆,盘中高见104.99,为近三周最高.

8月法国和意大利工业生产数据好于市场预期,降低经济快速下滑的担忧,提振欧元.

"我们看到风险偏好回升,利好欧元,市场上的欧元空头押注过度可能令涨势持续."Brown Brothers Harriman外汇策略全球主管Marc Chandler指出.

欧元区乐观情绪重燃提振美国股市走高,支撑风险偏好和欧元.瑞士信贷表示,标准普尔500指数.SPX和欧元的三个月相关性触及纪录高位.

加拿大和美国假期导致成交量很低.

交易商将关注斯洛伐克和马耳他对欧洲金融稳定机构(EFSF)改革的投票结果,欧元区仅剩这两个国家需要投票通过.如果出现拖延,将影响欧元人气.

一些分析师称,如果未来几周没有综合计划出现,欧元反弹可能夭折,存在欧元区政策制定者再度发生口水战的风险.

希腊财长Evangelos Venizelos周一称,希腊与欧盟和国际货币基金组织(IMF)官员就关键的80亿欧元援助款进行谈判即将结束,预期7月达成的新援助计划的条件可能变好.

"希腊仍有问题."Chandler称.

欧元兑瑞郎EURCHF=EBS下跌0.6%报1.2328瑞郎,盘中触及四个半月高位1.24358,受瑞士当局可能提高1.20瑞郎欧元/瑞郎挂最低汇率目标的猜测支撑.

美元兑瑞郎CHF=EBS大跌2.5%报0.9034瑞郎.美元兑日圆JPY=下跌0.1%,报76.66日圆.

美元指数.DXY下滑1.5%.

今日 上日 当日 今年以来 2010年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.3642 1.3375 +2.00 +1.98 1.3377

美元/日圆 JPY= 76.66 76.71 -0.07 -5.53 81.15

欧元/日圆 EURJPY= 104.57 102.64 +1.88 -3.74 108.63

美元/瑞郎 CHF= 0.9036 0.9268 -2.50 -3.20 0.9335

英镑/美元 GBP= 1.5660 1.5558 +0.66 +0.39 1.5599

美元/加元 CAD= 1.0269 1.0394 -1.20 +3.03 0.9967

澳元/美元 AUD= 0.9985 0.9769 +2.21 -2.14 1.0203

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2328 1.2402 -0.60 -1.28 1.2488

欧元/英镑 EURGBP= 0.8707 0.8592 +1.34 +1.57 0.8572

新西兰元/美元 NZD= 0.7834 0.7684 +1.95 +0.55 0.7791

美元/挪威克朗 NOK= 5.6998 5.8275 -2.19 -2.10 5.8218

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.7820 7.7985 -0.21 -0.10 7.7895

美元/瑞典克朗 SEK= 6.6554 6.8043 -2.19 -0.81 6.7098

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.0789 9.0991 -0.22 +1.09 8.9809

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附注:上日收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 李富强;审校 母红

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