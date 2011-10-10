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亚洲 | 2011年 10月 11日 星期二 06:31 BJT

《日本重要政经日程》--10月11日

(除特别说明外,均为GMT时间)

10月10日(一)

2350 - 日本8月经常帐.

10月11日(二)

-- - 日本内阁会议,财务大臣安住淳和经济财政大臣古川元久会後召开记者会.

0120 - 财务省标售两个月期贴现债券.

0130 - 伊藤忠商事(8001.T)就其木材及化工业务发布简报.

0500 - 日本9月消费者信心指数.

0600 - 日本9月服务业景气判断指数.

0600 - J. Front Retailing(3086.T)公布第二季业绩.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 王兴亚;审校 张涛

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