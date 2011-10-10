《日本重要政经日程》--10月11日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(除特别说明外,均为GMT时间)
10月10日(一)
2350 - 日本8月经常帐.
10月11日(二)
-- - 日本内阁会议,财务大臣安住淳和经济财政大臣古川元久会後召开记者会.
0120 - 财务省标售两个月期贴现债券.
0130 - 伊藤忠商事(8001.T)就其木材及化工业务发布简报.
0500 - 日本9月消费者信心指数.
0600 - 日本9月服务业景气判断指数.
0600 - J. Front Retailing(3086.T)公布第二季业绩.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 王兴亚;审校 张涛
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。